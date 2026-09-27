ברקוביץ מוריד את פטר משידור חדשות 13

עימות בשידור הסתיים בהפסקת הריאיון: המגיש אייל ברקוביץ' הוריד מהשידור את מועמד הליכוד דוד פטר, לאחר שלטענתו פטר נמנע מלהשיב לשאלה האם בממשלה הבאה יימשך קידום הרפורמה המשפטית.

במהלך הריאיון בחדשות 13 קטע ברקוביץ' את תשובותיו של פטר ודרש ממנו להשיב ישירות לשאלה: "שואלים אותך שאלה פשוטה, אתה בא עם דף מסרים. אני שואל אותך, האם בתור נציג של קהלת בליכוד אתם תמשיכו את המהפכה המשפטית יום אחרי?"

פטר ניסה להמשיך בתשובתו, אך ברקוביץ' החליט לסיים את הריאיון ואמר: "אז לא צריך, תודה רבה לך, דף מסרים אני לא מעוניין".

לאחר שפטר ירד מהשידור המשיך ברקוביץ' להתייחס לעימות והסביר מדוע החליט לקטוע את הריאיון. "אפשר להביא כל אחד שיגיד דף מסרים, תעמולה, שאלתי אותו שאלה פשוטה", אמר.

בהמשך תקף המגיש את שילובו של פטר בליכוד והציג את טענותיו בנוגע לקהלת ולראש הממשלה בנימין נתניהו: "נתניהו הכניס נציג של קהלת, קהלת אחראית על המהפכה המשפטית מיומה הראשון ונתניהו מכניס אותם לליכוד בשביל להציל את עורו. הם רוצים לשנות את בתי המשפט, הם רוצים שהפוליטיקאים ישלטו בבתי המשפט, ובגלל זה הוא מכניס את קהלת".

הוא חתם בטענה נוספת בנוגע להליך המשפטי המתנהל נגד נתניהו: "ברגע שהוא ישנה את בתי המשפט, זה הדבר האחרון שנשאר לו לשלוט, הם יצילו אותו ממשפטו".