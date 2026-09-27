שר הביטחון לשעבר יואב גלנט התייחס הבוקר (ראשון) להתרעות ולמסרים שהגיעו לישראל בתקופה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר, ואישר כי בשבועות שלפני המתקפה הועבר מחמאס לשב"כ מסר שלפיו יחיא סינוואר "ירעיד את בתי הכלא".

בריאיון לגלי צה"ל סיפר גלנט כי המסר הגיע בציר שעבר דרך שב"כ, אך לדבריו הפרשנות שניתנה לו בזמן אמת במערכת הביטחון לא קשרה אותו לתוכנית למתקפה רחבת היקף.

"בציר שעבר דרך שב"כ מחמאס נאמר שסינוואר ירעיד את בתי הכלא - והערכת שב"כ ואמ"ן הייתה שזה קשור בחטיפת אליזבת צורקוב", אמר גלנט.

לצד זאת התייחס שר הביטחון לשעבר לדיווחים על התרעות שהועברו לכאורה לישראל ממצרים ומהאמירויות לפני 7 באוקטובר. לדבריו, הוא לא היה מודע להתרעות כאלה בעת שכיהן כשר הביטחון.

"על ההתרעות האלה אני שומע בתקשורת בפעם הראשונה. בהנחה שזה נכון - כאשר ראש ממשלה מקבל אזהרה ממנהיג מדינה זה לא נכס פוליטי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון", אמר.

גלנט נשאל גם על הטענה שלפיה ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל בימים שקדמו למתקפה. הוא הבהיר כי אירוע כזה אינו מוכר לו מתקופת כהונתו במשרד הביטחון. "אירוע כזה לא קרה בידיעתי - ולא נוהל על ידי הכפופים לי", אמר.