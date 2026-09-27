שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להטיל החל מהיום (ראשון) סגר כללי ביהודה ושומרון למשך חג הסוכות וחול המועד, בהתאם להמלצת הצבא.

משמעות ההנחיה היא כי במהלך ימי החג לא תותר כניסתם של פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים הישראליים ביהודה ושומרון.

לצד זאת, תתאפשר כניסתם של פועלים המוגדרים חיוניים לאזורי התעשייה ביהודה ושומרון, בכפוף להנחיות האבטחה שיקבע פיקוד המרכז.

עוד נקבע כי בתקופת הסגר לא יאושרו היתרים חריגים. יוצאים מן הכלל יהיו היתרים הנובעים מהתחייבויות שנתנה המדינה לבג"ץ.

הטלת הסגר לקראת החג אינה צעד חריג והיא נהוגה בשנים האחרונות בתקופות החגים.

גם משמעותו המעשית הפעם צפויה להיות מוגבלת, שכן בשנים האחרונות ממילא אין כניסה של פועלים פלסטינים לעבודה בתוך שטחי ישראל.

לכן, עיקר השפעת הסגר תהיה כאמור על כניסתם של פועלים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראליים ביהודה ושומרון.