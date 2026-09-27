"עושים קידוש, יש אווירת שבת": לירן לוי יצא לפגוש את חיל הים

איך שומרים שבת וכשרות כשהשירות הצבאי מתנהל הרחק מהבית, בלב ים? לירן לוי מערוץ "הידברות" יצא לפגוש את חיילי חיל הים ולשמוע על השגרה הייחודית, המשימות והאתגרים שמלווים אותם במהלך השירות.

במהלך הביקור שוחח לוי עם סמ"ר מ', חייל דתי המשרת בלב ים, שסיפר כי לפני השירות חשש מהיכולת לשמור על אורח חייו הדתי בתנאים המיוחדים.

"היו בהתחלה המון חששות", סיפר. "וזה גם נכון שבסופו של דבר יש רבנות, אבל בים - אני הרב".

לדבריו, לאחר שהגיע לשירות גילה מציאות אחרת מזו שחשש ממנה: "ברגע שהגעתי החששות נעלמו. עוזרים, תומכים, חיים ביחד, אוהבים אחד את השני. הכול ביחד".

אחד המקומות שבהם האחריות הזאת באה לידי ביטוי באופן היומיומי ביותר הוא המטבח. בניגוד למסגרת שבה יש מי שמכין את הארוחות עבור החיילים, כאן גם המשימה הזאת נמצאת בידיהם.

"במטבח אנחנו מכינים לעצמנו את האוכל. אין טבח מטעם הרבנות", הסביר סמ"ר מ'.

הוא הציג ללוי את המטבח שבלב ים ואת הדרך שבה מתנהלת בו ההקפדה על הכשרות: הפרדה בין בשר לחלב ושמירה על הלכות השבת גם בתוך המרחב המצומצם שבו החיילים מבשלים ואוכלים במהלך השירות.

ובתוך השגרה הצבאית והמשימות בלב ים, סמ"ר מ' מתאר גם את הרגע שבו נכנסת השבת - רחוק מהבית, אבל עם ניסיון לשמור על התחושה המוכרת: "עושים קידוש, יש אווירה של שבת".