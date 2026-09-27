תיעוד חדש מחיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני צילום: דוברות המשטרה

המשטרה מפרסמת תיעוד חדש מחיסולו של המחבל סאהר נדאל לטפי צקר, שתועד נוהג באופנוע שעליו נחטפו נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר.

החיסול בוצע בתקיפה אווירית במרחב נוסייראת שבמרכז רצועת עזה.

הפעולה בוצעה על ידי צה"ל ושב"כ יחד עם יחידת הגדעונים 33 בלהב 433. לפי הודעת מערכת הביטחון, צקר היה פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי הפועלים ברצועה ובמהלך המלחמה סיפק, בין היתר, אמצעי לחימה לחמאס.

תיעוד של המחבל בעת חטיפתם של נועה ארגמני ואבינתן אור דובר צה"ל

ב-7 באוקטובר פשט צקר לשטח ישראל והשתתף בחטיפתם של ארגמני ואור ממסיבת הנובה. על פי צה"ל ושב"כ, הוא שימש כנהג האופנוע שעליו נלקחו השניים בכוח לתוך רצועת עזה.

ארגמני ואור נחטפו יחד מהמסיבה. ארגמני חולצה לאחר שמונה חודשים בשבי במסגרת מבצע ארנון.

במערכת הביטחון מסרו כי בתקופה האחרונה היה צקר מעורב בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, בשיתוף פעילים מהזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. לטענת צה"ל ושב"כ, הפעילות נעשתה "תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש".

בעקבות זאת, נמסר, הוחלט לתקוף אותו מהאוויר ולחסלו כדי להסיר את האיום שנשקף ממנו. "כוחות הביטחון פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר בהודעה המשותפת.

הדיווח על חיסולו מצטרף לשורה של חיסולים שעליהם הודיעו צה"ל ושב"כ בשבועות האחרונים, כחלק מהמרדף אחר המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר ובחטיפת ישראלים לרצועת עזה.

החיסולים מבוצעים במסגרת הפעילות שמובילים שב"כ וצה"ל נגד המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר.

לצורך הפעילות הוקם לאחר הטבח חפ"ק ניל"י ייעודי, המשלב גורמי מודיעין מיחידות שונות, בקבע ובמילואים, ופועל לאיתור המחבלים ולסגירת מעגלים מודיעיניים ומבצעיים.