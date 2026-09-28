חנוכת השכונה החדשה מועצת שומרון

שכונת ההרחבה החדשה "כרם הלל" נחנכה בחול המועד סוכות ביישוב מגדלים שבמזרח השומרון, בסמוך לחוות נוף אבי. השכונה הוקמה לזכרו של לוחם צה"ל סמ"ר הלל דינר הי"ד, שנפל בקרבות בבית חאנון שברצועת עזה.

כ-15 משפחות כבר קבעו את ביתן בשכונה החדשה. בטקס החנוכה השתתפו בני משפחת דינר, יו"ר ועד היישוב יעקב פרץ, תושבים וילדיהם.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, גזר את הסרט ובירך יחד עם המשפחות והתושבים את ברכת "מציב גבול אלמנה".

"ארץ ישראל בלי עם ישראל היא כמו משפחה מפורקת, כמו אישה אלמנה", אמר דגן. "כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל ומקים יישובים חדשים, המשפחה מתאחדת, ולכן יש ברכה מיוחדת - 'מציב גבול אלמנה'".

דגן התייחס גם לתוכניות להמשך פיתוח האזור ואמר: "האזור הזה, שמחבר בין השומרון לבקעת הירדן, הופך להיות חלק משמעותי ומרכזי של מדינת ישראל. מגדלים הולכת להיות מועצה אזורית, ואנחנו נגיע בעזרת השם למיליון יהודים בשומרון. אנו עושים זאת לזכרו של גיבור ישראל שמסר את חייו למען העם והארץ, כדי שנוכל לחיות כאן כיהודים גאים".

נציגת היישוב, הדס מדמון, בירכה את המשפחות שנכנסו לשכונה ואמרה: "אנו זוכים לראות במו עינינו את התגשמות דברי הנביאים. מגדלים מרחיבה את גבולה בזכות משפחות חלוציות שבחרו לבוא, לבנות ולהוסיף עוד נדבך לבית הזה. השכונה שתקום כאן תהיה חזקה ערכית ותהווה ראש חץ לעוד הרבה עשייה והתיישבות במרחב. תושבי 'כרם הלל', הבאתם איתכם את האופי המיוחד, הכוחות והחלומות שלכם, ויחד נמשיך להרחיב, לבנות ולהפריח את המקום".

אחיו של הלל דינר, אלישיב, נשא אף הוא דברים בטקס וסיפר כי משפחתו מוצאת נחמה באחיזה בארץ ישראל מתוך השכול: "אנו שמחים להיות האושפיזין ולהמשיך את דרכו בבניין הארץ".

בסיום הודה דגן למשפחות ואמר: "החלומות שלנו עוד רבים וגדולים, והיד נטויה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו רק שמחה ונחמה בבניין הארץ, ומכאן היישוב ילך ויגדל".

בתוך כך, ביום רביעי צפויה להתקיים "צעדת השומרון" באזור יישובי צפון השומרון כדים, גנים ונעה, דרך מעבר גלבוע. על פי המארגנים, הצעדה תכלול מסלול בטבע, הופעות, עמדות הפעלה, מתנפחים ואטרקציות למשפחות, ואלפי מטיילים צפויים להשתתף בה.