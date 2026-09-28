איש העסקים הישראלי ערן אפרת, המתגורר באמסטרדם, מעריך כי האיסור החדש שהטילה הולנד על הכנסת מוצרים שמקורם בהתיישבות הישראלית יתקשה לעמוד במבחן המציאות - וקורא לישראלים שלא להיגרר לעימות סביב המהלך.

אפרת סבור דווקא שהניסיון ליישם את ההוראות על מזוודותיהם של נוסעים פרטיים עלול להפוך לבעיה עבור הרשויות עצמן.

"פשוט תנו להם לבדוק", כתב. "שיעמידו מוכסים וכח אדם על כל טיסה ישראלית ויתחילו לבדוק מאיפה הטחינה, התמרים, הבמבה, עבודת היד הזאת ועבודת היד ההיא שישראלים מביאים מהארץ".

לדבריו, בדיקה יסודית של מקורו של כל מוצר תחייב את אנשי המכס לתרגם כיתובים בעברית, לתשאל נוסעים ולבצע בירורים פרטניים - מה שלהערכתו ייצור תורים, עיכובים וצווארי בקבוק בנמל התעופה. "זה ייצור תורי ענק, בעיות בביקורת הדרכונים וצווארי בקבוק לא מהעולם הזה", כתב.

הוא הוסיף כי "אחר כך יגיעו תביעות משפטיות על חדירה לפרטיות מאיזה יהודי עורך דין, אכיפה משפטית מייגעת כי בסוף אי אפשר להחרים מנוסע חפץ בלי הליך משפטי אם הוא יטען שנפלה טעות של המכס והמון בעיות. החוק הזה הוא פשוט אסון לפעילות מכס וזה מה שקורה שהפופוליזם מנותק מהמציאות בשטח".

הוא אף העריך כי נוסעים ימצאו דרכים להקשות עוד יותר על זיהוי מקורם של המוצרים, למשל באמצעות העברתם לאריזות אחרות: "ואז הישראלים יתחכמו, הם יעבירו את הטחינה למיכל שקוף ואת היין שעושה מישהו ביצהר לבקבוק של חלב לתינוקות. בקיצור- אל תפתח במלחמות שאין לך סיכוי לנצח בהן. מהר מאד יבינו שם שיש סנקציות שפשוט בלתי אפשרי לאכוף במיקרו".

אפרת הדגיש כי לשיטתו אין לראות בעצם ביצוע הבדיקות מצד אנשי המכס ביטוי ליחס אנטישמי או אנטי-ישראלי. "אין פה אנטישמיות או אנטי ישראלים. בסך הכל ממלאים הוראות".

לדבריו, דווקא ההקפדה ההולנדית על אכיפת חוקים לצד הרגישות לפרטיות ולהליכים משפטיים תהפוך את האכיפה הפרטנית למסובכת במיוחד: "הנושא כל כך מסובך לאכיפה, שזאת ירייה ברגל ההולנדית".

הוא העריך כי ככל שיעבור הזמן, האכיפה תהפוך לפחות נרחבת: "עם הזמן הם יבינו שזה בלתי אפשרי, יעברו לבידוק מדגמי שהוא שלב הביניים עד לשלב העלמת עין ואחר כך יוותרו. לא צריך להתרגש".

דבריו מגיעים לאחר שנוסעים ישראלים שנחתו בנמל התעופה סכיפהול סיפרו כי עברו בדיקות מכס שבהן נבדק אם במטענם נמצאים מוצרים שמקורם באזורים שעליהם חלות התקנות החדשות. לפי דיווח שפורסם אמש, הבדיקות נערכו גם לנוסעים שהגיעו בטיסת אל על מתל אביב.

התקנות, שנכנסו לתוקף בהולנד ב-22 בספטמבר, אוסרות על הכנסת מוצרים שיוצרו או הופקו, במלואם או בחלקם, בהתנחלויות ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים וברמת הגולן, בהתאם להגדרות הרשויות ההולנדיות. האיסור אינו חל על מוצרים שמקורם בישראל בתוך גבולות 1967.

ההגבלות חלות גם על נוסעים פרטיים ועל מוצרים המיועדים לשימוש אישי, למתנה או למזכרת. הרשויות דורשות מנוסעים להיות מסוגלים למסור מידע על מקור המוצר במקרה של בדיקה, והמכס רשאי לבדוק מזוודות ולתפוס מוצרים שעליהם חל האיסור.

לפי דיווחים בהולנד ובבריטניה, הפרה מכוונת של ההוראות עשויה במקרים המתאימים להביא לעונש מרבי של עד שש שנות מאסר ולקנס. עם זאת, התביעה ההולנדית הבהירה כי הדגש צפוי להיות על הפרות שיטתיות ומכוונות.