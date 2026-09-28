הרב דוד סתיו על הקשר המיוחד והפסק הדרמטי של הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל

דמותו של הפוסק, הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, ממשיכה לרתק את הציבור גם שנים רבות לאחר פטירתו. בפרק מיוחד של הפודקאסט "מבט גדול" מבית ערוץ התוכן "משב" של ארגון רבני צהר, שיתף הרב דוד סתיו בזיכרונות אישיים ממפגשיו עם הרב אוירבך.

את הריאיון פתח הרב סתיו באנקדוטה משעשעת מזמן לימודיו, כשניגש לשאול את הרב אוירבך ברחוב האם מותר להתגלח בחול המועד.

הרב אוירבך, שהחמיר בנושא מכונות הגילוח וסבר שהן בגדר תער, השיב לו מיד: "מי התיר לך בכלל להתגלח?". הרב סתיו שיחזר בחיוך את תגובתו: "אמרתי לו, 'הרב, אבל את זה לא שאלתי. אני שאלתי על חול המועד, לא שאלתי על מכונות גילוח' - והוא צחק".

הרב סתיו ציין את ענוותנותו העצומה של פוסק הדור, שלא היסס להפנות שואלים לרבנים אחרים כשהיה בכך צורך: "כשהוא לא חשב משהו, הוא גם ידע להפנות אותך אל אחרים שייתנו לך תשובות אחרות משלו... הוא היה יודע להגיד 'טוב, תלך לרב וולדינברג כי הוא מקל בדבר הזה'".

בהמשך, חשף הרב סתיו פסק הלכה דרמטי ולא מוכר של הרב אוירבך, מימיו של הרב סתיו כרב היישוב בני דרום. רופא קרדיולוג ביקש לעבור להתגורר ביישוב, אך התנה זאת בכך שיוכל לחזור לביתו מבית החולים "קפלן" בעיצומה של השבת לאחר טיפול חירום, כדי שלא "ייתקע" בבית החולים חצאי שבתות.

הרב סתיו, שהכיר את המחלוקת ההלכתית בנושא בין הרב אוירבך לרב משה פיינשטיין, ניגש לשאול את הרב אוירבך ישירות. "הוא שאל אותי, 'תגיד, יש רופא בבני דרום חוץ מהרופא הזה?'", שיחזר הרב סתיו. כשהשיב בשלילה, פסק הרב אוירבך באופן חד משמעי: "יישוב לא יכול להיות בלי רופא... יישוב שצריך שיהיה רופא, זו סכנת נפשות. אז ממילא הותר לו לחזור".

הרב סתיו סיכם בהתפעלות את פסיקתו של הרב אוירבך: "הייתה לו ראייה מאוד מאוד ממלכתית, כלל-ישראלית, שקשה מאוד למצוא. איך צריך צבא להתנהג ואיך צריך להתנהג בהלכות פיקוח נפש... זו תשובה מחוץ לקופסה".