איציק בונצל, ששכל את בנו סמ"ר עמית ז"ל בקרבות ברצועת עזה ושוריין ברשימת הליכוד לכנסת, התייחס בריאיון לערוץ 7 לסערה הציבורית שפרצה בעקבות דבריו החריפים נגד שורדת השבי יוכבד ליפשיץ.

בונצל הבהיר כי התנצל על הפגיעה האישית בליפשיץ, אך חזר ועמד מאחורי הביקורת הנוקבת שלו על קביעותיה בנוגע לאופן השבת החטופים.

הסערה החלה לאחר שליפשיץ אמרה בריאיון לחדשות 13 כי נתניהו וממשלתו "לא החזירו אף חטוף, זה שקר אחד גדול". היא טענה כי שחרור השבויים התאפשר הודות לתרומה של מרים אדלסון לדונלד טראמפ. עוד אמרה ליפשיץ כי נתניהו "לא רצה את השבויים כדי שלא יספרו הכל".

דבריה עוררו את זעמו של בונצל, שהתבטא נגדה בחריפות ואף אמר כי "הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותה לחמאס" ובהמשך פרסם הודעת התנצלות.

בריאיון לערוץ 7 הסביר בונצל את הרקע להתנצלותו. "התנצלתי בשעות האחרונות על מה שאמרתי. ההתנצלות שלי מכוונת לעובדה שאני לא באמת מאחל ליוכבד, ולא לאף חטוף, לחזור לעזה. אבל הדברים שאמרה יוכבד הם בלתי נסלחים ובלתי מתקבלים. אלו דברים שפלים ועלובים".

בונצל הדגיש כי הקרדיט על השבת החטופים שייך בראש ובראשונה לצה"ל ולדרג המדיני. "מי שהחזירו את החטופים הביתה היו חיילי צה"ל הגיבורים וראש הממשלה בנימין נתניהו, שפעל באופן הכי ברור כדי להשיבם. לבוא ולומר שמרים אדלסון שילמה 100 מיליון דולר עבורם? עד איזה שפל מדרגה אפשר להגיע?".

בונצל פנה בדבריו ישירות לליפשיץ ואמר: "את יושבת בסוכת השנאה שהקים השמאל. אני מאוד שמח שחזרת, ויותר מזה, אם הייתי נדרש לשלוח את בניי שוב כדי להשיב אותך הביתה לבני המשפחה שלך, הייתי אומר להם: צאו לדרך ועשו הכל, למרות המחיר".

בתשובה לשאלה האם נתניהו או אנשי לשכתו פנו אליו בדרישה להתנצל, השיב בונצל בשלילה מוחלטת. "אף אחד לא ביקש ממני להתנצל. אף אחד לא דיבר איתי, לא שלח אותי ולא שולח אותי".

בהמשך נשאל בונצל על הטענות המופנות בתקופה האחרונה כלפי נתניהו בשאלת ההתרעות שקדמו למתקפה הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר. בונצל דחה את הטענות נגד ראש הממשלה ואמר: "איפה הדברים? תוכיחו. אנחנו יודעים טוב מאוד שאלה דברים שקריים ולא נכונים".

בונצל העלה טענה חמורה בנוגע לראש השב"כ לשעבר רונן בר ולגורמים נוספים במערכת הביטחון. לדבריו, בפגישה שקיים עם בר שמע ממנו על היערכות שביצע עוד לפני פרוץ המתקפה. "אני זה שישבתי אצל רונן בר, בהזמנתו למשרד, ושמעתי ממנו איך הוא נערך. הוא סיפר לי ולאשתי איך הוא הציב צוותים כבר לפני המתקפה בשעה 6:29", טען בונצל. לדבריו, בר וגורמים נוספים "ידעו בדיוק מה הולך לקרות".

בהמשך התייחס גם לפגישה בין ראשי מפלגות האופוזיציה ולחוסר ההכרעה בשאלת המועמד לראשות הממשלה.

"ראשי האופוזיציה ממשיכים להתקוטט, וטוב שכך", אמר. "הם מתקוטטים בגלל שאין להם שום דרך. הדרך שלהם היא שנאת נתניהו. הם לא מציגים שום אופציה ולא מציגים שום דרך. כשיש דרך, כל הצועדים עולים עליה ונעים ביחד אל המטרה. כשאין דרך, אין שביל ואין מסלול".