דבריה של יוכבד ליפשיץ שעוררו את זעמו של בונצל חדשות 13

האב השכול עו"ד איציק בונצל, ששוריין ברשימת הליכוד לכנסת, פרסם היום (שני) מתקפה חריפה נגד שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, בעקבות דבריה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו והאופן שבו הוחזרו החטופים. לאחר שספג ביקורת - התנצל על הדברים.

הכל החל כשליפשיץ נשאלה על טענות מצד תומכי נתניהו שלפיהן ראש הממשלה הוא שהחזיר את החטופים, והשיבה: "הם לא החזירו אף חטוף, זה שקר אחד גדול. האמת היא שמרים אדלסון קנתה אותנו במאה מיליון דולר שנתנה לטראמפ ואמרה לו אתה תחזיר את כל השבויים וזה מה שהיה".

היא הוסיפה ותקפה את נתניהו בראיון לחדשות 13: "הוד מעלתו הקיסר הישראלי לא רצה את השבויים, זה לא היה טוב בשבילו שהם יבואו ויספרו הכל".

בעקבות הדברים פנה אליה בונצל וכתב: "גברת יוכבד, מי שחילץ אותך מאפלת המנהרות של עזה לא הייתה מרים אדלסון, אלא מאות גיבורים שיצאו אל התופת כדי להחזיר אותך בחיים וחלקם לא שבו לעולם".

לדבריו, "הבנים שלנו שילמו בחייהם ובדם לבו של כל בית בישראל כדי שאת תוכלי לשבת בבטחה בביתך".

בונצל המשיך ותקף את דבריה בחריפות: "כמה עלובים, מקוממים ומנותקים הם דברייך. אל מול האמירות המבישות הללו, והכאב הבלתי נסבל של אובדן הבנים שנפלו למענך, הזעם פשוט אינו יודע גבול".

בהמשך כתב אמירה חריגה במיוחד: "מעולם לא כתבתי בסגנון כזה, אך הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס שכן למראה מופע כפיות הטובה הזה, נראה שפשוט לא היה מגיע לך שהבנים היקרים והקדושים שלנו יקריבו את חייהם עבורך".

בונצל חתם: "השנאה לנתניהו העבירה אותך על דעתך, ריסקה כל זכר למוסר ולבושה, ורמסה את כבודם של מי שחילצו אותך במחיר חייהם. שתיקה למול שפל כזה היא חטא שאי אפשר לסלוח עליו".

ליפשיץ הגיבה: "נתניהו שלח את המשוריין שלו להסית נגדי. אין דבר נמוך ובזוי יותר משיטת נתניהו לשיסוי ופילוג בין משפחות של נפגעות ונפגעי המחדל".

כעבור זמן קצר פרסם בונצל התנצלות פומבית וכתב: "כאב שכול, שאיבד את בנו במלחמה להשבת החטופים, כאב לי לראות את הדברים הקשים שביזו את הלוחמים שלנו, אך בסערת רגשות כתבתי משפט לגבי יוכבד ליפשיץ בהקשרי החמאס שלא התכוונתי אליו ואני מבקש להתנצל עליו".