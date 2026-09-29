שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה היום (שלישי) את גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף של מחיר הבנזין, שעות לאחר שפורסם כי המחיר אמור לזנק ב-52 אגורות לליטר.

על פי הודעת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי יעמוד המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי על 8.27 שקלים - עלייה של 52 אגורות לעומת החודש שעבר.

התוספת עבור שירות מלא תישאר ללא שינוי ותעמוד על 26 אגורות לליטר.

בעקבות ההתייקרות הצפויה, קיים סמוטריץ' אחר הצהריים ישיבה עם גורמי המקצוע והנחה אותם להיערך לסבסוד נוסף, במטרה למתן את הזינוק במחיר לצרכן על רקע משבר האנרגיה הגלובלי.

בשלב זה טרם נקבע גובה ההוזלה. לאחר השלמת העבודה המקצועית צפוי שר האוצר לגבש את היקף הסבסוד ואת פרטיו.

לדברי סמוטריץ', ההוזלה נדרשת בעת הזו כדי לתמוך בצמיחת המשק, לשמור על יציבות המחירים ולמנוע מהתייקרות הדלק להתגלגל לעליות מחירים ולאינפלציה בענפים נוספים.

במנהל הדלק והגז הסבירו הבוקר כי הזינוק במחיר נובע משילוב של עליית מחירי הנפט בעולם, התחזקות הדולר ועדכון מס הבלו, שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר בהתאם להוראת שעה שתסתיים בסוף אוקטובר.

גם באילת צפויה התייקרות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, ללא מע"מ, אמור לעלות ב-44 אגורות ולהגיע ל-7.01 שקלים. התוספת עבור שירות מלא בעיר תעמוד על 22 אגורות לליטר.