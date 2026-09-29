ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים הערב התייעצות ביטחונית עם ראשי מערכת הביטחון, ובהמשך, בשעה 23:30, ייפגש עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני.

ההתפתחויות מגיעות לאחר שנתניהו אמר במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף כי בידי ישראל סימנים לכך שאויביה עלולים לנסות לתקוף אותה לקראת הבחירות.

"יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו", אמר נתניהו. "אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

בעקבות הדברים פנה לפיד ללשכת ראש הממשלה בדרישה לתאם עדכון ביטחוני דחוף. מטעמו נמסר כי "לפיד מבקש להבין האם האיומים הם אמיתיים, ואם כן, כיצד נערך הפעם ראש הממשלה כדי לוודא שהבחירות ייערכו ללא הפרעות".

גם מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הצטרפה לדרישה. "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד. זאת, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות", נמסר מהמפלגה.

עוד הוסיפו בישר!: "אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין".

לשכת ראש הממשלה מסרה כי נתניהו הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות, ולאחר מכן נקבע כי נתניהו ולפיד ייפגשו עוד הערב בשעה 23:30 לעדכון ביטחוני.

במקביל הודיעה לשכת ראש הממשלה כי נתניהו יקיים עוד קודם לכן התייעצות ביטחונית במשרדו עם ראשי מערכת הביטחון.

במהלך ביקורו בתל נוף התייחס נתניהו גם לפעילות הצבאית בגזרות השונות. "אנחנו פועלים כל הזמן בכל הגזרות", אמר.

בהמשך התייחס ללחצים המופעלים לדבריו על ישראל: "יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים, והלחצים הם לסגת, לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמינו. אני לא נותן לזה לקרות, ואני לא אתן לזה לקרות".