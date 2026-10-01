ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה (חמישי) בראיון לרשת CNN כי תושייתם של הקברניט ההודי, נוסע ישראלי ואנשי צוות נוספים מנעה "אסון בסגנון 11 בספטמבר", במהלך ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל.

"הנוסע הישראלי, יניב, פרץ פנימה וראה את טייס המשנה התוקף כשהוא רכון מעל המכשירים. הוא לא ישב באף אחד ממושבי הטייסים, אלא ניסה לחבל במערכות. יניב תפס אותו, הדף אותו לאחור, אחז בהגה ומשך אותו בחזרה", סיפר ראש הממשלה.

נתניהו הוסיף כי נוסע ישראלי נוסף ואיש צוות סייעו להשתלט על התוקף, בעוד טייסים במילואים שהיו בתא הנוסעים נכנסו כדי לייצב את המטוס: "טייסי מילואים שהיו באזור הנוסעים נכנסו לקוקפיט וייצבו את המטוס. זה היה אירוע מורכב מאוד, מכיוון שהמטוס היה בצלילה חופשית וצנח עם האף כלפי מטה, אך הם הצליחו לייצב אותו. הגה הכיוון והזנב ניזוקו, אבל הם הצליחו לעשות זאת".

נתניהו שיבח את המעורבים בסיכול הפיגוע ואמר: "גבורה מדהימה כזו של הטייס ההודי, הנוסע הישראלי ועמיתיו... הטייסים והנוסעים האלה הצליחו למנוע אסון בסגנון 11 בספטמבר, כי זה בדיוק מה שנראה שתוכנן שם".

כשנשאל האם היה מודיעין מוקדם על ניסיון הפיגוע, השיב: "לא באופן ספציפי. היה לנו המון מידע שזרם על כך שזרועותיה של איראן - במיוחד חיזבאללה וחמאס - מתכננות פיגועים נגד ישראל ואזרחים ישראלים בחו"ל, אך אינני יכול לומר שהייתה לנו התרעה ממוקדת לגבי הפיגוע הזה".

באשר לחקירת התוקף ציין נתניהו: "הטייס התוקף נחקר כעת בסעודיה, ואני מניח שזמן קצר לאחר מכן הוא יועבר לאיחוד האמירויות".

הוא הוסיף כי שוחח עם נשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד, שהסכים לשיתוף פעולה ישראלי בחקירה: "נדע מהר מאוד אם היה לאיראן קשר לכך, אך אינני יכול לקבוע זאת בטרם תסתיים החקירה".