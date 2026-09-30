ראש הממשלה נתניהו פוגש בנתב״ג את יניב שפרץ לתא הטייס בטיסה מדובאי לישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו פגש בנמל התעופה בן גוריון את יניב, אחד הישראלים שהתנפל על המחבל שביצע את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי.

יניב התנצל בפני ראש הממשלה שבגדיו עדיין מגואלים בדם ונתניהו אמר לו: "זה כבוד לפגוש אותך כך. איך עשית את זה?".

הנוסע השיב: "אנחנו עם של אריות, עם כלביא". נתניהו חיבק אותו ואמר: "אני צופה בך ורואה אריה. אתה גיבור גדול".

"פשוט לא ייאמן מה שעשית. הצלת לא רק את כל נוסעי המטוס, אלא רבים אחרים", הוסיף ראש הממשלה.

נתניהו פגש את אחד הנוסעים שהשתלטו על המחבל צילום: דוברות

הוא ביקש מהנוסע לספר לו את השתלשלות האירועים. "מישהי צרחה, נכבה האור. בדלת עמד מישהו עם חולצה לבנה. דחפנו יחד את הדלת. הטייס שהיה דקור היה על הדלת אבל הוא כנראה הצליח לפתוח אותה לפני שהתמוטט".

יניב המשיך לתאר את רגעי האימה. "כשנכנסתי ראיתי את המפגע על המכשירים בין שני הכיסאות. תפסתי את המפגע, חנקתי אותו ומשכתי אותו משם. הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס שהיה עם החרטום כלפי מטה. קראתי לעוד שני חבר'ה שיעזרו לי לתפוס אותו. התחלתי למשוך את ההגאה לאחור ועצרתי את צלילת המטוס. מזל שראיתי 'תעופה בחקירה'. בשלב הזה הטייס החלופי לקח את השליטה".