חילוץ דרמטי בקריית ביאליק: הפרמדיק טיפס 55 מטרים להציל את הפועל

מבצע חילוץ מורכב נערך היום (שלישי) באתר בנייה בקריית ביאליק, לאחר שפועל כבן 40 איבד את הכרתו בתא מנוף בגובה של כ-55 מטרים.

על פי מד"א, ככל הנראה מדובר באירוע על רקע רפואי. פרמדיק מד"א שי טסלר נרתם ברתמה, הצטייד בציוד רפואי וטיפס באמצעות סולמות המנוף עד לתא שבו שהה הפועל.

"כשהגענו לאתר הבנייה, סיפרו לנו שבתא המנוף ישנו פועל שאיבד את הכרתו", סיפר טסלר. "נרתמתי ברתמה וטיפסתי עם ציוד רפואי על המנוף באמצעות הסולמות אל גובה של כ-55 מטרים, שם ראיתי גבר בשנות ה-40 כשהוא מחוסר הכרה".

הפרמדיק העניק לפועל טיפול רפואי בזמן שלוחמי האש החלו בפעולות החילוץ המורכבות באמצעות חבלים.

"הענקתי לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות שביצעו לוחמי האש באמצעות חבלים ולאחר שחולץ, פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו יציב", הוסיף טסלר.

לאחר שהפועל הורד מהמנוף, צוותי מד"א פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו יציב.