ירושלים: נהגת צנחה עם רכבה מגובה של כחמישה מטרים לתוך גינה

נהגת נפצעה היום (רביעי) באורח קל עד בינוני לאחר שרכבה צנח מגובה של כחמישה מטרים לתוך גינה פרטית בשכונת גילה בירושלים והתהפך על צדו.

צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב הבירה הוזעקו לרחוב דה לפרגולה בעקבות דיווח על תאונת דרכים. כשהגיעו לזירה התברר כי הנהגת נותרה לכודה בתוך הרכב לאחר הנפילה.

לוחמי האש החלו מיד בפעולות לחילוצה מהרכב ההפוך. בתום החילוץ הועברה הנהגת, שהייתה בהכרה, לידי צוותי הרפואה במקום כשמצבה מוגדר קל עד בינוני.

מפקד האירוע, רשף עומרי אברהם, סיפר: "עם הגעתנו לזירה הבחנו ברכב פרטי הפוך לאחר שצנח מגובה רב של כחמישה מטרים לחצר".

הוא הוסיף: "פעלנו במהירות ובזהירות לחילוץ הנהגת הלכודה מתוך הרכב, ולשמחתנו חילצנו אותה כשהיא בהכרה והעברנו אותה להמשך טיפול רפואי".