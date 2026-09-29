26.09.2026. KOŚCIERZYNA. POTRĄCENIE 14-LATKI NA HULAJNODZE PODCZAS RELACJI NA ŻYWO!

צוות טלוויזיה שהגיע לסקר תאונה קטלנית בפולין מצא את עצמו מתעד בזמן אמת תאונה נוספת, כאשר נערה בת 14 שרכבה על קורקינט נפגעה ממכונית, הוטחה בשמשה הקדמית והתגלגלה על גג הרכב.

האירוע התרחש בשבת האחרונה בעיר קושצ'ז'ינה שבפולין. כתב TVP Info, מילוש שיליבונצ'יק, הגיע עם צוות צילום לרחוב קרטוסקה כדי לדווח על טרגדיה שאירעה קודם לכן באחת החצרות באזור.

בתאונה הראשונה נמחץ ילד בן שלוש על ידי מכונית. למרות פעולות ההחייאה שבוצעו בו, לא ניתן היה להציל את חייו.

אלא שבמהלך ההכנות לשידור נשמע לפתע קול חבטה מאחורי הכתב. הצלם הפנה מיד את המצלמה לכיוון הרחוב, ושניות התאונה נקלטו בעדשה.

בתיעוד נראה כלי רכב פונה לכביש צדדי, בזמן שנערה בת 14 מגיעה למקום כשהיא רכובה על קורקינט. בעקבות ההתנגשות הוטחה הנערה בשמשה הקדמית של המכונית, התגלגלה על גג הרכב ונפלה אל הכביש.

לדברי הכתב, כאשר הסתובב בעקבות הרעש ראה את הנערה שוכבת על הכביש ואת המכונית, ששמשתה ניזוקה, מתרחקת מהמקום.

הכתב והצלם הפסיקו את הדיווח, ניגשו אל הנערה והזעיקו את שירותי החירום. מאחר שהמצלמה המשיכה לתעד, הצליח הצוות למסור למשטרה פרטים על המכונית, ובהם מספר לוחית הרישוי שלה.

הנערה נותרה בהכרה לאחר הפגיעה, אך לדברי הכתב לא הצליחה לעמוד על רגליה. היא ביקשה מהצוות להודיע לאמה, ובהמשך פונתה לבדיקות בבית החולים.

הנהג חזר לזירת התאונה כעבור דקות אחדות, עוד לפני הגעת כוחות החירום.

לפי דיווח של העיתון הפולני "Fakt", בבדיקות התברר כי הנערה לא סבלה מפציעות קשות. היא נפגעה בשריטות קלות בלבד, לא נזקקה לאשפוז והועברה להשגחת אמה.

עוד נמסר לעיתון מהמשטרה כי נהג האאודי, בן 21, לא החזיק ברישיון נהיגה.