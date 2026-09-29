ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת לשון הרע בסך 2.6 מיליון שקלים נגד "הארץ", ידיעות אחרונות, ynet, חדשות 12 ושורה של עיתונאים, בעקבות פרסומים שלפיהם קיבל לפני טבח 7 באוקטובר התרעות מגורמים באיחוד האמירויות ובמצרים ולא העביר אותן לראשי מערכת הביטחון.

לצד גופי התקשורת נתבעים העיתונאים שלומי אלדר, רותי יובל, אורי משגב, נדב אייל וברק רביד, וכן אטילה שומפלבי. בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד אוריאל ניזרי, מגדיר נתניהו את הפרסומים כ"שתי עלילות דם" וטוען כי השיחות שיוחסו לו כלל לא התקיימו.

מכתב התביעה המלא

הפרסום הראשון העומד במוקד התביעה נוגע לטענה כי כשבוע וחצי לפני 7 באוקטובר קיבל נתניהו שיחה מנשיא איחוד האמירויות, שבמהלכה הוזהר מפני "מהלך גדול" של חמאס, וכי נתניהו לא עדכן בכך את ראשי מערכת הביטחון.

הפרסום השני נוגע לטענה שלפיה ראש המודיעין המצרי דאז, עבאס כאמל, פנה באופן אישי לנתניהו כעשרה ימים לפני מתקפת חמאס והזהיר אותו מפני התפתחות חריגה מכיוון רצועת עזה.

בכתב התביעה מכחיש נתניהו את שתי הטענות. "לא התקיימה פגישה ו/או שיחה כלשהי בין ראש הממשלה לבין נשיא איחוד האמירויות ולא התקיימה פגישה ו/או שיחה בין ראש הממשלה לבין שר המודיעין המצרי עבאס כאמל במועדים הנטענים ובכל התקופה שבין כל חודש ספטמבר 2023 לבין 07.10.2023", נטען.

ביחס לפרסום ב"הארץ", נטען כי ב-8 בספטמבר פורסמה בכותרת הראשית של העיתון ובאתר כתבה תחת הכותרת: "נתניהו קיבל התרעה על כוונותיו של סינוואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר - אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון".

לטענת נתניהו, מדובר ב"בדותה מוחלטת, בדיה חסרת שחר ומצג שווא זדוני". בתביעה נטען עוד כי לא נמצא ברישומים הרשמיים של משרד ראש הממשלה תיעוד לשיחות הנטענות עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה שבין 1 בספטמבר ל-7 באוקטובר 2023.

התביעה מתייחסת גם לפרסומים של אורי משגב בעקבות הכתבה. על פי כתב התביעה, משגב כתב בין היתר: "אז מתברר שכן הייתה בגידה מבפנים. נתניהו הפקיר את ישראל לחורבנה ואת הישראלים למותם, חטיפתם, שריפתם ותקיפתם. שערי הכלא והגיהינום מחכים לו ולסייעניו...".

נתניהו טוען כי מדובר בייחוס של "בגידה" ולא רק בביקורת פוליטית חריפה, ומקדיש לכך חלק מהטיעון המשפטי בתביעה.

גם חדשות 12 וברק רביד נכללים בתביעה בעקבות פרסומים שעסקו באזהרה מאיחוד האמירויות. לפי כתב התביעה, בין היתר פורסמה הכותרת: "שבוע לפני 7.10 רה"מ הוזהר שסינוואר מתכנן מהלך גדול - נשיא האמירויות שוחח עם נתניהו והתריע על המהלך". נתניהו טוען כי גם הפרסום הזה התבסס על שיחה שלא התקיימה.

פרק נוסף מוקדש לפרסומים בקבוצת ידיעות אחרונות. בתביעה מוזכר טורו של נדב אייל שכותרתו "האזהרה מאבו דאבי נעצרה אצל נתניהו", וכן דיווחים נוספים שעסקו בפרסומים בתקשורת הזרה.

נתניהו טוען בתביעה ל"ספין מעגלי", שלפיו מידע שמקורו בעיתונאים ישראלים הופיע לאחר מכן בכלי תקשורת בחו"ל ושב לישראל כשהוא מוצג, לטענתו, כאישוש בינלאומי. מדובר בטענת התביעה, שטרם הוכרעה בבית המשפט.

כתב התביעה מתייחס גם לפרסום מ-28 בספטמבר שלפיו עבאס כאמל התריע אישית בפני נתניהו לפני 7 באוקטובר. נתניהו מכחיש כי קיבל שיחה כזו וטוען כי לא נפגש ולא שוחח עם כאמל בחודשים שקדמו למתקפה.

נתניהו דורש מהנתבעים סכום שלא יפחת מ-2.6 מיליון שקלים, לצד הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. בתביעה נטען כי מדובר בעשרות פרסומים נפרדים וכי לשיטתו ניתן לדרוש פיצוי בגין כל אחד מהם.