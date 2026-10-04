יו"ר ישר, גדי איזנקוט, הזמין הערב (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות טלוויזיוני ישיר ופומבי, 23 ימים לפני הבחירות.

במכתב רשמי מטעמו הציע איזנקוט כי העימות ישודר בשידור חי בכל ערוצי התקשורת בישראל וייערך במתכונת שתוסכם בין מטות המועמדים.

"בעוד 23 ימים יתקיימו בישראל הבחירות הגורליות ביותר, בצומת דרכים קריטי לביטחון ועתיד מדינת ישראל", נכתב בפנייה. "ב-27/10, שלוש שנים לאחר מחדל ה-7/10 החמור בתולדות ישראל, האסון הקשה והגדול ביותר שידענו - עם ישראל יבחר מנהיג".

איזנקוט קשר את ההזמנה לעימות ליום הזיכרון הלאומי לטבח השבעה באוקטובר ולדרישתו להקמת ועדת חקירה: "ראש הממשלה מסרב להקים ועדת חקירה ומסרב להפיץ את הפרוטוקולים המלאים, באופן שפוגע באמון הציבור במוסדות המדינה ומסכן את ישראל באסון נוסף".

עוד הוסיף: "מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג, לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. ערב יום הזיכרון לטבח השבעה באוקטובר, לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות, בלי ספינים ושקרים".

על פי המתווה שמציע איזנקוט, העימות יאפשר לשני המועמדים להשיב בהרחבה וישודר על ידי כלל כלי התקשורת. את המנחים יבחרו עורכי ערוצי החדשות, וכללי הדיון, חלוקת הזמנים ושיטת השאלות ייקבעו בתיאום עם נציגי מטות המועמדים.

"בכפוף לכללים שלעיל אנו מוכנים לעימות באופן מיידי. אשמח לתאם פגישה להמשך דיון ותיאום הפרטים לקיום העימות בהקדם", סיכם איזנקוט את פנייתו.

מנהל קמפיין הליכוד הגיב להזמנה: "גדי בא לבד או עם מנסור עבאס, טיבי ויאיר גולן?".