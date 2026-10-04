נתניהו בבסיס חיל הים באשדוד צילום: לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום (ראשון) כי בכוונתו להרחיב את יכולותיה הימיות של ישראל, לאחר שבמהלך ביקור בבסיס חיל הים באשדוד שמע מגורמי הביטחון על הצורך בצוללות, בכלי שיט ובאמצעים נוספים.

נתניהו הגיע לבסיס יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ. השניים קיבלו מראש מטה חיל הים וממפקד בסיס אשדוד סקירה על האתגרים בזירה הימית ועל פעילות הכוחות בזירה הדרומית, ובהם פלגת הביטחון השוטף ופלוגת הנחתות.

במהלך הביקור הוצגה בפני ראש הממשלה ושר הביטחון גם תצוגה של אמצעי לחימה המשמשים את הכוחות להתמודדות עם האיומים כלפי ישראל, הן בפעילות הגנתית והן בפעילות התקפית.

"המרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי", אמר נתניהו. הוא התייחס למתרחש במצרי הורמוז ובבאב אל-מנדב, והוסיף כי לדבריו גם המרחב הימי של ישראל נמצא תחת איום.

הוא שיגר אזהרה שכוונה בעיקר לעבר החות'ים ונשיא טורקיה המבקש להתחמש בצוללות. "האויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית. כמובן שלא ניתן לזה לקרות".

ראש הממשלה הצהיר כי בכוונתו לקדם את יכולותיה של ישראל גם בתחום הלחימה הימית: "גם בתחום הזה, העל-ימי והתת-ימי, אני מתכוון שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בתחום הלחימה הזה. אני מתרשם מהעוצמה, מהאנשים, מהכלים. אנחנו נשמור על מדינת ישראל גם מן הים".