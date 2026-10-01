קטעים מתוך הראיון עם חגית ריין

חגית ריין, מראשוני גרעין ההתיישבות בקרני שומרון, חוזרת לימי ההקמה של היישוב ולשמחה העצומה שמילאה אותה לאחר העלייה לקרקע.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

ריין זוכרת שכבחורה צעירה הייתה חדורת מוטיבציה ואמונה בכל הקשור להתיישבות. "קמה תנועה כזו, ליישב את ארץ ישראל, אז אני שם. לא ידעתי שאהיה אי פעם בקרני שומרון. הלכנו להמון מקומות ביהודה ושומרון, לרוב לא ידעתי לומר על המפה היכן אני".

יום העלייה לקרקע של קרני שומרון מצא אותה עם צירים. "היינו אמורים לעלות בחול המועד סוכות לקדום. קיבלתי צירי לידה באותו יום, בחול המועד, אז ירדנו ונסעתי ללדת את הבת השנייה שלנו.

רק אחרי חודש, כשעלו לכאן קרוואנים, באנו. לא היה חשמל או מים ובאתי עם תינוקת. ההורים שלי היו בהלם. אני זוכרת שעמדתי בפתח ושמחתי ואמרתי לקב"ה "'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו' - פה אני צריכה להיות. נקודה. לא ישנתי בלילה מרוב התרגשות. הרגשתי חלק ממשהו גדול, שאני עושה היסטוריה", היא מוסיפה.

ויש לה עוד זיכרון משמעותי מהתקופה ההיא. "אני זוכרת שבני קצובר עמד על הגבעה, בתוך משאית ריקה, ואמר: 'כאן יהיו אלפי אנשים - ומכל השפלה יראו את כל השומרון. אנשים יבואו כי יהיה פה נוח וכיף. היום באו אידיאליסטים, ובעתיד יבואו לכאן כל עמך ישראל'".

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ראיון עם חגית ריין

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