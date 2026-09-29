אשת התקשורת עפרה לקס, אימו של סגן נוה אלעזר לקס, לוחם סיירת מטכ"ל שנפל בשבעה באוקטובר במהלך בלימת הטבח בקיבוץ בארי, פרסמה הערב (שלישי) דברים לקראת שמחת תורה וקראה לבתי הכנסת למצוא דרך לשלב במהלך החג את זיכרון מתקפת שבעה באוקטובר.

לקס פתחה בתיאור הקושי האישי של משפחתה לקראת החג: "עוד רגע שמחת תורה. רק הבוקר הצלחנו להחליט איפה נהיה בו, בחג הזה שהוא צירוף בלתי אפשרי בין תפילה בלתי נגמרת ושמחה מתפרצת ויום השנה למתקפת פתע אכזרית איומה ונוראה ולחימה קשה".

לדבריה, בתוך היום שמאגד בתוכו רגשות מנוגדים נמצא גם הקדיש על בנה: "ביום ששני הקצוות שלו מוקצנים כל כך ובתווך הקדיש על נוה- אנחנו לא מוצאים מקום". לקס כתבה כי "הקטע עם נוה הוא, שלא מפליא שהוא נהרג ביום מופרע כזה וביום של כלל ישראל. זה מי שהוא היה".

עם זאת, היא ביקשה להפנות את דבריה לאופן שבו יציינו בתי הכנסת את שמחת תורה ואת ההקפות השניות: "תראו, עם ישראל ידע לקום מכל שבר. גם ניצולי הפוגרומים והשואה המשיכו לחוג את החגים. אם לא נדע להמשיך לחיות והעצב יכריע אותנו- הרי שנכנענו לאויבנו ואסור שזה יקרה".

מן הצד השני, לדבריה, אי אפשר לחגוג את שמחת תורה בהתעלמות ממה שאירע: "ומצד שני, אי אפשר להמשיך כאילו כלום".

לקס הדגישה כי בקשתה לזיכרון אינה נובעת רק מהצורך של המשפחות שנפגעו: "לא בשביל המתים, אפילו לא בשביל המשפחות השכולות או משפחות הפצועים, אלא בשביל העם. זה אירוע לאומי, קולקטיבי שחשוב לזכור אותו ומכל כך הרבה בחינות אסור לשכוח".

כדוגמה הצביעה על סימני הזיכרון לחורבן המלווים גם רגעים של בנייה ושמחה: "גם חתונות מתקיימות ועושים בהן סימן לחורבן. גם בתים נבנים ועושים בהם סימן. ראוי להתחתן וראוי לבנות בתים וראוי לחוג את החגים, ברור".

היא ביקשה מהציבור שלא לוותר על הריקודים: "ואם אנחנו לא נצליח לרקוד- תרקדו גם בשבילנו, בשמנו. אבל אל תשכחו, תעשו לכם סימן".

לדבריה, את רגע הזיכרון ניתן לשלב באחת ההקפות, בדברים שייאמרו לפניהן או לפני תפילת מוסף. היא אף הציעה כי רבנים יגבשו יחד מנהג משותף שילווה את שמחת תורה בשנים הבאות.

"באחת ההקפות, בשיח שלפניהן, לפני מוסף. בכל דרך שתמצאו אותה מתאימה. ואולי ראוי שרבנים ישבו יחד על המדוכה ויחליטו על סימן אחיד, שילווה את היום הזה, שיבטיח שכולם יזכרו ולא ישכחו", כתבה.

את דבריה חתמה בבקשה להותיר את הסוגיה מחוץ למחלוקת הפוליטית: "זה לא מוריד מעוז הרוח והגבורה, זה לא מוריד מהישגי המלחמה. אל תחשבו פוליטי, תחשבו לאומי".