האימהות השכולות ללי דרעי ועפרה לקס הביעו הסתייגות מדיווח בחדשות 12, לפיו כל משפחות החטופים והמשפחות השכולות עומדות מאחורי יוזמה להשבית את המשק ביום ראשון הקרוב.

בציוץ שפרסם העמוד הרשמי של חדשות 12 נכתב, "משפחות החטופים והמשפחות השכולות הכריזו - ב־17.8 משביתים את המדינה להצלת החיילים והחטופים".

דרעי, ששכלה את בנה סעדיה בקרב בעזה, הבהירה, "משפחתנו לא הכריזה על שום שביתה. מניחה שאנחנו לא היחידים".

לקס, שבנה נוה לוחם סיירת מטכ"ל נפל בשבעה באוקטובר, כתבה: "תתקנו בבקשה - משפחות חטופים ומשפחות שכולות, לא ה-חטופים ולא ה-שכולות. זה פשוט לא נכון תחבירית ועובדתית. תודה".

מוקדם יותר היום האב השכול יוסי כהן, אביו של עמית שנרצח בשבעה באוקטובר בנובה, זעם בראיון לערוץ 7 על "מועצת אוקטובר" שמובילה מהלך להשבתת המשק במסגרת המאבק להשבת החטופים.

כהן טען כי ישנם גורמים בין משפחות החטופים, במיוחד במועצת אוקטובר, שמובילים את המחאה מתוך מניעים פוליטיים ולא מתוך דאגה אמיתית לחטופים. "זו לא שביתה לגיטימית", אמר בכעס. "זו שביתה פוליטית שנועדה לזרוע הרס במדינה ובחברה הישראלית".

הוא לא חסך בביקורת וטען כי השביתה לא תוביל לשום פתרון אמיתי למצב החטופים. "האם השביתה הזאת תחזיר את החטופים? לא. זה רק יפגע בנו, בעם ישראל, ובסופו של דבר גם בחטופים עצמם".

על מובילי השביתה אמר: "הם בוגדים בקבוצה שלהם. הכל מחובר לקפלן. אני לא מפחד מהם, אני אומר להם את מה שאני חושב עליהם".

הוא ביקש להדגיש את עמדתו כי רק לחץ צבאי הוא שיביא לשחרור החטופים. "היו עסקאות שחרור רק בשל לחץ צבאי שהוביל את החמאס להניף דגל לבן".