תיעוד ממצלמות הגוף: לוחמי גולני בפעילות במרחב נהר הליטאני

צה"ל פרסם הבוקר (רביעי) תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי צוות הקרב החטיבתי גולני, המסיימים שבעה חודשי פעילות בדרום לבנון ויוצאים לרענון.

צוות הקרב החטיבתי, שפעל בפיקוד אוגדה 36, ביצע בחודשים האחרונים פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון, שלדברי צה"ל נועדה להסיר איומים על מדינת ישראל.

עיקר הפעילות התמקדה במרחב רכס הבופור. בתקופה האחרונה השלימו הכוחות מבצע ממוקד במרחב נהר הליטאני, שבמסגרתו פעלו להשמדת תשתיות טרור.

לפי צה"ל, במהלך שבעת חודשי הפעילות השמידו לוחמי גולני יותר מ-900 תשתיות ששימשו את חיזבאללה. בנוסף אותרו מחסני אמצעי לחימה ובהם רקטות RPG, מטענים, רחפני נפץ ורובי קלצ'ניקוב.

במעמד סיום הפעילות התייחס מפקד חטיבת גולני, אלוף-משנה איוב כיוף, לחודשים הארוכים של הלחימה ולמחיר ששילמה החטיבה.

"בחודשים אלו פעלנו תחת רוח גולני. בגולני מנצחים תמיד, לא חוזרים בלי לבצע, לא נשברים לעולם, מפקדים בגובה העיניים, שומרים את גבורת ומורשת הנופלים ונשארים בני אדם - גם נוכח פני אויב. כך פעלנו וכך נפעל גם בהמשך".

כיוף הוסיף: "ללחימה בחודשים אלו מחיר כבד אותו שילמנו, אך יש גם תמורה, תסתכלו סביבכם, יישובים שמנהלים חיים וחוגגים חגים, בתי עסק פתוחים וגני ילדים הממשיכים בשגרתם. לשם זה נלחמנו ובעודנו נלחמים".

מעמד הסיום הקרבי צילום: דובר צה"ל