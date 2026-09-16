הרמטכ"ל בגבול לבנון דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) באוגדה 91 וקיים הערכת מצב מבצעית, שבמהלכה בחן את תמונת המצב בגזרה ואת היערכות הכוחות בגבול לבנון.

לביקור הצטרפו מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, ראש אגף התכנון אלוף הדי זילברמן, מפקד הגיס הצפוני אלוף יקי דולף, מפקד אוגדה 91 תת-אלוף יובל גז, מפקד מערך הגבולות תת-אלוף דביר אדרי ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור הציגו לוחמי ולוחמות האיסוף, לוחמי יחידת יהל"ם ואנשי המילואים של אוגדה 91 יכולות רובוטיות ואמצעי לחימה מתקדמים המשמשים את הכוחות במשימותיהם.

זמיר אישר את עקרונות תפיסת ההגנה במרחב והנחה את המפקדים להמשיך בחיזוק המוכנות המבצעית ובשמירה על דריכות גבוהה, בהתאם להתפתחויות בגזרה ולמשימות המבצעיות.

"אוגדה 91 נמצאת בחזית ההגנה עבור תושבי הצפון. אנחנו פועלים מתוך מרחבי הגנה קדמיים המתבססים על הימצאות בעומק שטח האויב מעבר לגבול בהתאם לתפיסה המבצעית העדכנית. כוחותינו פועלים לסיכול איומים תוך חיזוק ההגנה על יישובי הצפון והתושבים. המערכה עדיין לא תמה, והאתגרים עוד לפנינו", אמר הרמטכ"ל.

זמיר התייחס גם לפעילות נגד חיזבאללה וליעדים שמציב צה"ל בגזרה: "השגנו הישגים מבצעיים משמעותיים רבים והחלשנו את ארגון הטרור חיזבאללה. צה"ל נחוש לפרז את המרחב שמדרום לליטאני מנוכחות חיזבאללה, לצד קידום יעד העל המתמשך של פירוק ארגון הטרור מנשקו. לא ניתן לקדם את היעד הזה במסגרת הסכם רצוי מול ממשלת לבנון, כל עוד צבא לבנון לא ישפר באופן משמעותי את האפקטיביות שלו בשטח. לא נאפשר לחיזבאללה להתעצם שוב, לשקם את יכולותיו או לבסס מחדש תשתיות טרור במרחב".

בהמשך חשף הרמטכ"ל כי בחודשים הקרובים צפוי צה"ל לחנוך זרוע רובוטיקה שתפתח יכולות באוויר, בים וביבשה: "שדה הקרב משתנה במהירות. האתגר הזה מחייב אותנו להיות בתנועה מתמדת, ללמוד מהר ולהשתפר כל הזמן. כחלק מהלקחים שהפקנו במהלך המלחמה, אנחנו מפתחים יכולות חדשות ומרחיבים את השימוש ביכולות מאוישות ובלתי מאוישות, במטרה להגדיל את האפקטיביות המבצעית. בחודשים הקרובים נחנוך את זרוע הרובוטיקה, שתפתח יכולות באוויר, בים וביבשה. מה שאתם רואים כאן זו רק ההתחלה".

זמיר הוסיף: "היכולות שהפעלתן במערכה ובקרב הבופור וברכס עלי טאהר היו מרשימות, הגבירו את האפקטיביות המבצעית וחסכו בחיי לוחמינו - אנחנו נמשיך לנוע קדימה במהירות, לפתח ולהתאים את עצמנו למציאות המשתנה ולהוות מוביל עולמי בתחום".