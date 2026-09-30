אחרי הדרמה באוויר: ישראלים בסעודיה מסרבים לעלות לטיסת פליי דובאי לישראל

הדרך חזרה לישראל של נוסעי טיסת פליי דובאי שהוסטה לסעודיה מסתבכת: העלייה למטוס החלופי של החברה כבר החלה, אך כמה מהנוסעים הישראלים מסרבים לעלות שוב על מטוס של פליי דובאי לאחר האירוע החמור שחוו בשעות הבוקר.

המטוס החלופי אמור להחזיר את הנוסעים לישראל, והנחיתה בארץ תוכננה לשעה 18:00. עם זאת, בשלב זה טרם נמצא פתרון עבור הישראלים שמסרבים לטוס עם החברה.

הנוסעים שהו בסעודיה מאז שטיסת FZ1073 מדובאי לתל אביב נאלצה לנחות במדינה בעקבות האירוע החריג בתא הטייס. גורמים מדיניים מסרו מוקדם יותר כי כוחות ישראליים נמצאים בשטח וכי הישראלים תושאלו במקום, אך איש מהם אינו אמור להישאר בסעודיה לצורכי חקירה.

האירוע החל כאשר התקבל מהמטוס קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה ועשוי להעיד על חטיפה. בעקבות האות הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר, הקשר עם המטוס נותק ובצמרת מערכת הביטחון התקיימו התייעצויות חירום.

בהמשך התברר כי בתא הטייס התרחש אירוע, ככל הנראה טרור. לפי הפרטים שנמסרו בישראל, טייס המשנה, אזרח עומאן, דקר את הטייס הראשי. גורמים מדיניים אמרו כי מתחזקות האינדיקציות שמדובר במחבל ולא באירוע על רקע נפשי, וכי ממתינים למידע נוסף מסעודיה.

אנשי צוות ונוסעים ששמעו את המתרחש פרצו לתא הטייס והשתלטו על הדוקר. בכיר ישראלי אמר לאחר האירוע כי "נמנע אסון כבד ביותר".

צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום ברק לאומי של בנק לאומי, שהיה בין הנוסעים שהשתלטו על הדוקר, סיפר כי הוא ושני נוסעים נוספים נכנסו לקוקפיט לאחר ששמעו צעקות. "אני מלא דם. זה היה מטורף", תיאר.

נוסעים נוספים תיעדו את הרגעים שלאחר ההשתלטות. באחד הסרטונים נראה נוסע כשדם על פניו ואומר: "כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה".

יצחק ליבר, שהיה אף הוא בטיסה, סיפר: "אנחנו השתלטנו פה על הטיסה על המפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו והוצאנו אותם מתא הטייס כמה חבר'ה, הכל בסדר עכשיו".

בתיעוד מתוך הקוקפיט נראו ישראלים מאבטחים את הכניסה לתא ומעניקים טיפול רפואי לטייסים שנפצעו.

במהלך האירוע צלל המטוס בכ-14 אלף רגל, כ-4,200 מטרים, בתוך דקה, לפי נתוני Flightradar. לבסוף נוצר קשר עם הסעודים והמטוס נחת בשטח הממלכה.

כעת, לאחר שעות של המתנה ותשאולים בסעודיה, החלה העלייה לטיסה החלופית שאמורה להשיב את הנוסעים ארצה. אלא שעבור הישראלים שמסרבים לעלות שוב על מטוס של פליי דובאי, טרם נמצא פתרון.