"בחיים לא הייתי בקוקפיט": יניב חיון הסתער על המפגע ומשך בהגאים

יניב חיון, מהנוסעים הישראלים שהשתלטו על הטייס הדוקר בטיסת פליי דובאי, שחזר את רגעי האימה במטוס - מהרגע שבו שמע צעקות על דקירות, דרך הצלילה החדה והפריצה לקוקפיט ועד לרגע שבו מצא את עצמו אוחז בהגאי המטוס, אף שמעולם לא הטיס מטוס בחייו.

בריאיון ל"שבע עם איילה חסון" בכאן חדשות סיפר חיון כי האירוע החל כשעה לפני הנחיתה המתוכננת בישראל. הוא ישב בשורה 11 כששמע אישה בחלקו הקדמי של המטוס צועקת על דקירות. בתחילה חשב שמדובר בעימות בין נוסעים, אך בתוך רגע הבין שמשהו חמור בהרבה מתרחש.

"באותה שנייה שאני קם, ואני יוצא מהמושב, המטוס נטה, נטה ככה שמאלה מאוד חזק, ואז התיישר בחזרה", סיפר. חיון צעק לאשתו ולבנותיו להיחגר היטב והחל לרוץ לעבר תא הטייס.

בדרכו לקוקפיט החל המטוס לצלול בעוצמה. חיון הוטח הצידה ולא הצליח להתרומם בשל הכוחות שפעלו עליו. באותם רגעים, סיפר, היה משוכנע שהמטוס עומד להתרסק.

"חשבתי שזהו. שאנחנו מתרסקים", אמר. כשנשאל אם חש פחד מוות השיב בחיוב והוסיף: "הרגשתי וחשבתי למה אני לא עם אשתי והבנות, לתת להם את החיבוק האחרון".

כשהמטוס התייצב מעט, חיון המשיך לעבר תא הטייס. ליד הדלת הבחין באיש צוות שאחז בידית מבחוץ. לדבריו, הוא דחף את הדלת פנימה והצליח לפתוח אותה.

המראה שנגלה לעיניו היה קשה. הקברניט הפצוע שכב מדמם סמוך לדלת, תא הטייס היה מכוסה בדם והדוקר נמצא בין שני מושבי הטייסים, כשהוא רכון על המכשירים.

"אני תופס את המחבל מהגרון, עושה לו חניקה ומושך אותו אחורה", שחזר חיון. תוך כדי המאבק הוא צעק לנוסעים נוספים להגיע לעזרתו. בתוך שניות הצטרפו אליו כמה ישראלים, שסייעו להוציא את הדוקר מתא הטייס ולרתק אותו.

ברגע שראה שהאחרים שולטים בדוקר, חיון הבחין שהמטוס עדיין אינו מאוזן. ללא כל ניסיון בטיסה, הוא נשכב על מושב הטייס ואחז בהגאים.

"משכתי ככה את ההגאים. המטוס היה טיפה בנטייה", סיפר. לדבריו, הוא הסתמך על מה שראה בעבר בסדרה "תעופה בחקירה". "למדתי שצריך להרים את ההגאים כשהמטוס היה חרטום למטה".

חיון הדגיש כי מעולם לא היה קודם לכן בקוקפיט ולא היה לו כל ניסיון בהטסת מטוס. הוא אחז בהגאים במשך שניות ספורות, עד שאיש צוות אמר לו שהוא יכול להשתלט על הטיסה, התיישב במושב והחל לתקשר בקשר ולבקש סיוע.

במקביל, הקברניט הפצוע הוצא מתא הטייס. הנוסעים כבלו את הדוקר והחזיקו אותו באזור הקדמי של המטוס, בעוד ד"ר שוטה מוסייב העניק טיפול רפואי לקברניט.

"הטייס גם גיבור", אמר חיון. "לפי מה שראיתי, ואיך שהוא נראה עם כל הפציעות, הוא נאבק בו חזק. היה דם בכל הקוקפיט. אין מצב שהוא לא נלחם בו בכל הכוח".

גם לאחר שהדוקר נוטרל, סיפר חיון, הנוסעים הישראלים נותרו דרוכים וחשדניים. לדבריו, בשלב מסוים אחד מאנשי הצוות התנהג באגרסיביות וביקש להיכנס לקוקפיט. הנוסעים מנעו ממנו לעשות זאת עד שהמצב התברר.

"אני ושאר החבר'ה כבר לקחנו את העניינים לידיים. אנחנו כבר לא סומכים כמעט על אף אחד, אנחנו חשדניים מאוד כלפי כולם", אמר.

לאחר שחיון השתכנע ששני אנשי הצוות שבתא הטייס פועלים להנחתת המטוס, הוא יצא מהקוקפיט והדלת ננעלה. לדבריו, הישראלים המשיכו לשמור על הדוקר ולא אפשרו לאנשי הצוות לשחרר את ידיו.

כך נמשך האירוע במשך כ-50 דקות, עד לנחיתה בסעודיה. לפני הנחיתה השתמש חיון במערכת הכריזה וביקש מהנוסעים לשבת ולהיחגר היטב. "אמרתי להם, אנחנו לא יודעים איזה נחיתה תהיה לנו", סיפר. הנוסעים התכופפו במושביהם והניחו את ידיהם על ראשיהם.

לבסוף הצליח צוות הטיסה להנחית את המטוס בשלום. "ברוך השם, הטייס נתן נחיתה, עשה נחיתה שקטה", אמר חיון.

לאחר הנחיתה, סיפר, קיבל שיחת טלפון מראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתעניין בשלום הנוסעים ובצרכים שלהם. בהמשך היה בקשר רציף עם השב"כ ועדכן על ההתפתחויות בשטח.

חיון סיפר כי מאז האירוע הוא מתקשה לישון ומשחזר שוב ושוב את הרגעים במטוס. לצד זאת, הוא הדגיש כי ההשתלטות לא הייתה פעולה של אדם אחד אלא של כמה נוסעים שנחלצו לעזרה. "כל אחד, מה שהוא יכל לתת מעצמו נתן, ב-100 אחוז", אמר.

כשנשאל כיצד הוא מרגיש לאחר האירוע, השיב: "אני מרגיש בר מזל בשבילי ובשביל כולם שאנחנו יושבים פה. ואני מרגיש גאווה שהטרוריסט הזה לא הצליח להגשים את משאלת ליבו".

ולמרות הכול, חיון הבהיר כי האירוע לא ימנע ממנו לטוס בעתיד. כשנשאל אם יעלה שוב על מטוס, השיב: "בקרוב לא, אבל לטוס כן".