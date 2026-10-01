נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב (רביעי) לכתבים כי שוחח "בהרחבה" עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי.

"נראה שטייס המשנה היה מחבל, או אולי פשוט משוגע", אמר טראמפ.

הנשיא שיבח את הנוסע שהשתלט על המחבל: "שרברב ישראלי ראה מה קורה. הוא הבחין במה שמתרחש ושמע את הצרחות. המטוס צלל בזווית בלתי נתפסת - בזווית חדה כל כך שההגה נתלש מחלקו האחורי. המטוס כלל לא תוכנן לטוס במהירות שמתקרבת למהירות הזו".

"הוא שלף את הבחור ממושב הטייס, זרק אותו לאחור, וההמון השתלט עליו - הנוסעים תפסו אותו. למרות שמעולם לא הטיס מטוס, הוא אחז בסטיק, משך אותו למעלה וייצב את המטוס רגע לפני שהתרסק", סיפר טראמפ.

"זה הסיפור שאני שמעתי. אני לא יודע אם הוא נכון במאת האחוזים, אבל זה הסיפור שהגיע אליי - ואני חושב שזה מדהים", הוסיף.

מוקדם יותר פגש ראש הממשלה נתניהו בנמל התעופה בן גוריון את יניב חיון, אחד הישראלים שהתנפל על המחבל שביצע את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי.

נתניהו ביקש מהנוסע לספר לו את השתלשלות האירועים. "מישהי צרחה, נכבה האור. בדלת עמד מישהו עם חולצה לבנה. דחפנו יחד את הדלת. הטייס שהיה דקור היה על הדלת אבל הוא כנראה הצליח לפתוח אותה לפני שהתמוטט".

יניב המשיך לתאר את רגעי האימה. "כשנכנסתי ראיתי את המפגע על המכשירים בין שני הכיסאות. תפסתי את המפגע, חנקתי אותו ומשכתי אותו משם. הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס שהיה עם החרטום כלפי מטה. קראתי לעוד שני חבר'ה שיעזרו לי לתפוס אותו. התחלתי למשוך את ההגאה לאחור ועצרתי את צלילת המטוס. מזל שראיתי 'תעופה בחקירה'. בשלב הזה הטייס החלופי לקח את השליטה".