949 ימים לאחר היעלמותה של היימנוט קסאו בצפת, הובילו היום (חמישי) הוריה, טספיה ובנצ'י קסאו, צעדה לכותל המערבי ותפילה להשבת בתם.

בני המשפחה והצועדים הגיעו לכותל, שם ניגשו ההורים אל אבני הכותל ונשאו תפילה. האם טספיה הטמינה פתק ובו בקשה להשבת בתה.

"אלוהי ישראל תחזיר לי את היימנוט בריאה ושלמה ואני אביא לך מנחה. שמור לי על שאר הילדים ותן גם לי בריאות. אתה כל יכול", כתבה.

הצעדה נערכה על רקע המשך מאבקה של המשפחה להעברת תיק היעלמותה של היימנוט לאחריות השב"כ, מהלך שטרם אושר.

במקביל מתקיימים מגעים עם עיריית ירושלים בניסיון להגיע לפשרה שתאפשר למשפחה להקים מאהל מאבק.

סוכת המחאה שהוקמה בכיכר שמעון אגרנט, סמוך לסינמה סיטי בירושלים, צפויה להתפרק עם תום החג.