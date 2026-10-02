תושב באקה אל-גרבייה בן 25 נעצר בחשד שיצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע עבורם שורת משימות תמורת תשלום כספי, כך הודיעו היום (שישי) המשטרה ושירות הביטחון הכללי.

החשוד, מחמד פהמי מחמד חלף, אזרח ישראלי, נעצר בשבועות האחרונים במסגרת פעילות משותפת של חוקרי ימ"ר מרחב אשר, יחידת הסייבר בלהב 433 ושב"כ.

על פי המשטרה ושב"כ, חלף עמד בקשר ברשת עם גורם שהוגדר על ידם כגורם עוין, וביצע עבורו משימות בהכוונתו ובתמורה לכסף.

מדובר בפרשה נוספת שבה המודיעין האיראני פעל לגיוס אזרחים ישראלים לצורך קידום פעילויות טרור נגד מדינת ישראל.

בתום החקירה המשותפת מסרו שני הגופים כי גובשה נגד החשוד תשתית ראייתית. פרקליטות מחוז חיפה צפויה להגיש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום בגין עבירות של מגע עם סוכן זר.

בהודעה המשותפת נמסר: "משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי רואים בחומרה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיכו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לסכל איומים ולמצות את הדין עם המעורבים".

המשטרה ושב"כ קראו לציבור לגלות ערנות, להימנע משיחות עם גורמים לא מוכרים ברשת ולדווח על בקשות חשודות המתקבלות מהם.