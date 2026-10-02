הרב זלמן מלמד: "סמוטריץ' עשה דברים נפלאים בביטחון, בכלכלה ובהתיישבות"

הרב זלמן מלמד, מבכירי רבני הציונות הדתית וראש ישיבת בית אל, בירך הלילה את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהשתתף בלימוד ליל הושענא רבה בסוכת הישיבה והעביר שיחה לתלמידים.

בדבריו התמקד הרב מלמד בשלושה תחומים שבהם פעל סמוטריץ' בשנים האחרונות - ההתיישבות, הביטחון והכלכלה.

"זכה בצלאל בשנים האלה לעשות דברים נפלאים ויוצאים מן הכלל", פתח הרב מלמד. בהתייחסו לפעילות בתחום ההתיישבות אמר כי התרחשה "מהפכה עצומה בכל ההתיישבות ביהודה ושומרון", והוסיף כי סמוטריץ' "הוא זה שהוביל את כל המהלך הזה באופן יוצא מן הכלל".

בהמשך התייחס הרב מלמד למעורבותו של סמוטריץ' בנושאים הביטחוניים. לדבריו, בתוך הממשלה פועלים גורמים בעלי גישות שונות, ולעמדות שהציג שר האוצר הייתה השפעה על קבלת ההחלטות.

"צריך לחזק שם אנשי ממשלה עם נטיות שונות. זה שהוא היה עם עמדות יותר חזקות, יותר תקיפות, זה גרם להרבה תוצאות מאוד מאוד חשובות, ונפלאות", אמר.

התחום השלישי שאליו התייחס היה ניהול הכלכלה בתקופת המלחמה. הרב מלמד שיבח את התנהלותו של סמוטריץ' כשר האוצר ואמר: "הוא מנהל את הכלכלה בצורה כל כך מוצלחת. ממש ההפך ממה שהיה עלול להיות בימי מלחמה".

הרב ייחס את הדברים גם לסייעתא דשמיא והוסיף: "והכל כמובן בסיעתא דשמיא. והסיעתא דשמיא היא פה בולטת, כי זה כל כך היה מוצלח שזה לא נורמלי, זה מעל הטבע".

בסיום דבריו פנה הרב מלמד לסמוטריץ' ובירך אותו לקראת המשך דרכו: "אנחנו מאוד מעריכים אותך על כל העשייה הקודמת. ושתמשיך לעשות פעולות גדולות למען עם ישראל, וארץ ישראל ובגדלות".