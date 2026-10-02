תמונה שצילם חיים גולדברג לפני שלוש שנים מקבלת משמעות מצמררת במבט לאחור.

בין עשרות המתפללים בתפילת הושענא רבה בהר הזיתים נראה דוד מאיר ז"ל, מירושלים. יממה בלבד לאחר מכן הוא יצא להילחם במתקפת חמאס ונפל בקרב בקיבוץ בארי.

התפילה התקיימה בנקודת תצפית בהר הזיתים המשקיפה לעבר מקום המקדש ואורגנה על ידי קרן "אביה". גולדברג תיעד את המתפללים במקום, ובהם מאיר, אז בן 31.

למחרת, בשמחת תורה, 7 באוקטובר 2023, יצא מאיר, לוחם סיירת מטכ"ל, להילחם במחבלים שחדרו לעוטף עזה. הוא נפל במהלך הקרב בקיבוץ בארי.

מאיר נולד בכוכב השחר לחיה ויאיר, הצעיר מבין שבעת ילדיהם. הוא גדל והתחנך בכוכב השחר ובהמשך למד בישיבה התיכונית בקריית ארבע.

בשנת 2011 התגייס לסיירת מטכ"ל. הוא נישא לענת חיה לבית בנזימן, ולשניים נולד בנם שקד.

בני משפחתו תיארו אותו כאיש משפחה מסור, שאהב ספורט, טיולים, נגינה ושירי ארץ ישראל, וכמי שהיה קשור למשפחתו, לעם ולארץ. הם סיפרו על אדם צנוע ורגיש, שהקרין ביטחון על הסובבים אותו וסייע לאחרים בטבעיות.

ברגעיו האחרונים, כשחברו שכב פצוע לצדו, ביקש ממנו מאיר להעביר מסר למשפחתו: "תגיד לענת שאני אוהב אותה, ואת הבן הילד שלנו ואני מצטער".

דוד הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. לאחר נפילתו הועלה לדרגת רב-סרן. הוא הותיר אחריו אישה, ילד, הורים ושישה אחים.

שלוש שנים אחרי, התמונה מהושענא רבה שבה ומנציחה רגע שגרתי לכאורה: מאיר עומד בתפילה בהר הזיתים, יממה בלבד לפני הקרב האחרון שלו.