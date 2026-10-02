השחקן והמוזיקאי דניאל גד שיתף בזיכרונותיו מהרב שמחה הכהן קוק זצ"ל, רבה הראשי של רחובות, וסיפר כיצד קשר שהחל במפגש קצר כשהיה ילד הפך למערכת יחסים משמעותית שליוותה אותו והשפיעה על הדרך שבה הוא תופס את החיבור בין יהדות לעולם התרבות.

בריאיון בפודקאסט "תן לו לדבר" של רחובותיוי חזר גד לילדותו ולתפילות ליל שבת. לדבריו, בסיום תפילת ערבית היה נוצר תור ארוך של מתפללים שביקשו ללחוץ את ידו של הרב ולאחל לו שבת שלום.

"הרב שלי, הרב שמחה כהן קוק, זיכרונו לברכה, שהיה הרב הראשי של רחובות", סיפר גד. "אני זוכר שכשהיה מנהג, כשהייתי ילד בן חמש אולי, אז היה מנהג ללחוץ לו את היד בסוף תפילת ערבית של שבת".

אביו עודד אותו להצטרף לתור ולגשת אל הרב. גד סיפר כי כבר במפגש הראשון נוצר ביניהם חיבור: "הוא חייך אליי, אני חייכתי אליו, והיה איזה קליק".

מאותו מפגש הפכו ערבי שבת לזמן קבוע שבו צעד גד לצד הרב ואביו: "ומאז השבת השנייה היינו צועדים כל תפילה, אחרי תפילת ערבית של שבת, כל שישי בערב, אני, הוא ואבא שלי".

לדבריו, ההליכות המשותפות הפכו עם השנים לשיחות עמוקות. השניים עסקו בחיים, בגמרא, ביהדות ובשאלת השליחות האישית. גד סיפר כי הרב התעניין בו ובדרך שבה בחר להתפתח.

אחד הזיכרונות המשמעותיים שלו מהרב קשור לשמחת תורה. גד תיאר את החג במחיצתו כאחד הרגעים השמחים ביותר בשנה.

כשהרב שאל אותו מה הוא מבקש לעשות כשיגדל, גד סיפר לו כי הוא מרגיש שדרכו מובילה לעולמות הקולנוע והתיאטרון. תגובתו של הרב נחרטה בו: הוא בירך אותו שיזכה לחבר בין העולמות.

גד הסביר כי הברכה הזאת הפכה מבחינתו לרעיון משמעותי בדרכו כאמן - לא לראות את עולם היהדות ואת עולם התרבות כשני מרחבים נפרדים, אלא לנסות ליצור ביניהם חיבור ולהביא את הרוח היהודית גם אל היצירה והתרבות.