מחאה נגד הקרנת הסרט "נז"א" בפסטיבל הסרטים (קרדיט: IAC)

כמאה מחברי הקהילה היהודית והישראלית-אמריקאית הפגינו אתמול (שבת) מחוץ לקולנוע סאג הארבור, בזמן הקרנת הסרט התיעודי "נז"א", במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי של המפטונס.

ההפגנה אורגנה בשיתוף ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC), ארגון East End Jews for Israel, המרכז היהודי של המפטונס ו-#EndJewHatred.

המפגינים עמדו סמוך לכניסה לקולנוע כשהם נושאים שלטים, שוחחו עם צופי הפסטיבל שהגיעו להקרנה וטענו בפניהם כי הסרט אינו משקף את העובדות.

עידו כהן, ממובילי ההפגנה וחבר קהילה ב-IAC, אמר: "מטרת ההפגנה הייתה שיהודי, ישראלי-אמריקאי גאה, יעמוד מול כל מקום שבו מוקרן הסרט הזה ויגיד את האמת של העם שלנו - שצה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם, ושום סרט, שום במה, לא יכולים לטשטש את זה".

כהן הוסיף: "פשוט תפסיקו לשקר. האמת היא הדבר הכי חשוב, והאמת תנצח בסופו של דבר".

במקביל להפגנה השיק ה-IAC עצומה הקוראת למוסדות תרבות, פסטיבלי קולנוע ובתי קולנוע ברחבי ארצות הברית לצרף להקרנות הסרט פאנלים, עדויות של ניצולים וחומרי רקע והקשר.

הסרט צפוי להיות מוקרן גם באיסט המפטון, בפסטיבל מיל ואלי באזור מפרץ סן פרנסיסקו ובלוס אנג'לס, כאשר רבות מההקרנות מתקיימות בסמוך לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר.