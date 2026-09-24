הבמאי יובל אברהם, מיוצרי הסרט המכפיש את לוחמי צה"ל הודיע היום (חמישי) כי הוא ושותפתו ליצירה, רחל שור, החליטו בשיתוף עם עיתון ה"גרדיאן" הבריטי להנגיש את הסרט לצפייה חופשית באינטרנט ללא הגבלת זמן.

על פי ההודעה, הסרט צפוי לעלות לרשת במהלך חודש נובמבר.

אתמול פרסם עומר שם טוב, ששרד 505 ימים בשבי חמאס, טור ב"וול סטריט ג'ורנל" שבו יצא נגד הסרט והציג את חוויותיו מהשבי כחלק מהדיון על הפגיעה באזרחים במהלך המלחמה בעזה.

הטור פורסם תחת הכותרת "חטופים כמוני היו גם 'נז"א' - נזק אגבי", ובכותרת המשנה כתב שם טוב: "אם פצצה ישראלית הייתה הורגת אותי, חמאס היה מנצח פעמיים: הייתי נהרג, וישראל הייתה אחראית לכך".

שם טוב התייחס גם לקבלת הפנים שלה זכה הסרט בפסטיבל ונציה, שם זכה בפרס חבר השופטים המיוחד. לדבריו, מחיאות הכפיים שנמשכו יותר מ-24 דקות היו עבורו קשות במיוחד. "כחטוף לשעבר, הדקות הללו הרגישו כמו מטר של סכינים", כתב. "לא בגלל שהסרט מראה סבל פלסטיני, שהוא אמיתי ומגיע לו להיראות. מה שכואב הוא שהסרט, כפי שדווח, לא נראה כמו אחד שרואה אותי".

לדבריו, הסרט אינו מעניק מקום מספק לאירועים שהובילו למלחמה: "בסיפור הזה, אולי גם אני 'נז"א'. נזק היקפי. חטוף יהודי שניתן היה להשאיר להירקב במנהרה של חמאס, או להירצח לצד חבריי ב'נובה'".