הולכת רגל כבת 70 נהרגה הבוקר (ראשון) לאחר שנפגעה ממשאית ברחוב רשב"א בירושלים. הנהג נמלט מהזירה.

חובשים ופראמדיקים שהגיעו לזירה מצאו אותה כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית, ללא דופק וללא נשימה. הצוותים ביצעו בה פעולות החייאה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה במקום.

בוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים בדרכם למקום לחקירת נסיבות המקרה, במקביל לסריקות נרחבות של השוטרים לאיתור הנהג הפוגע.

חובשי רפואת החירום במד"א חקי הר כסף ושלמה מרגליות סיפרו: "מדובר באירוע קשה, הולכת הרגל שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה".

הם הוסיפו: "עוברי אורח שהיו במקום סיפרו לנו שהיא נפגעה ממשאית. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה במקום".

חיים מזרחי, יהושע דסלר ואלימלך פיליפס, חובשי איחוד הצלה, מסרו: "לדברי עוברי אורח היא נפגעה ממשאית. בתום מאמצי החייאה למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה".