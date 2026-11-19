שלושה בני אדם נפצעו הערב (חמישי) באורח קשה בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 505, בקטע שבין אורנית לאלקנה, סמוך לשערי תקווה בשומרון. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לנפגעים ופינו אותם לבתי החולים.

בין הפצועים קשה נער בן 17 שמצבו אינו יציב והוא סובל מחבלה רב-מערכתית, נער בן 18 הסובל מחבלות בבטן ובגפיים, ואישה בת 28 עם חבלה רב-מערכתית. שלושתם פונו לבית החולים בלינסון. שלושה נפגעים נוספים באורח קל פונו לבתי החולים בלינסון ושיבא.

לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון פעלו בזירה לחילוץ שלושה לכודים מתוך שני כלי רכב, באמצעות ציוד חילוץ ייעודי. במקביל ערכו הכוחות סריקות כדי לשלול הימצאות נפגעים נוספים.

פראמדיקית מד"א מעיין אופנהיימר והחובשים ינון לוי ורונלד קייקוב סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. כשהגענו למקום הבחנו בזירת תאונת דרכים במעורבות מספר כלי רכב. במקום היו מספר פצועים קשה, ביניהם נער בן 18 במצב קשה ולא יציב הסובל מחבלה רב מערכתית. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום ופינינו אותם באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א לבתי החולים השונים".

מפקד האירוע בכבאות והצלה, רשף עומר חמד, מסר: "מדובר בזירה גדולה ומורכבת של תאונה במעורבות מספר גדול של כלי רכב".

לדבריו, "עם הגעתנו למקום התחלנו בפעולות לחילוץ הלכודים, ולסריקות אחר לכודים נוספים במרחב סביב התאונה על מנת לוודא שאין פצועים נוספים. בנוסף, ביצענו פעולות על מנת להבטיח את בטיחות הפצועים והצוותים המטפלים בתאונה".

שוטרי תחנת אריאל הגיעו לזירה, ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י פתחו בבדיקת נסיבות התאונה. כביש 505 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור התאונה.