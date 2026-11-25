יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פרסם היום (רביעי) תגובה חריפה להתפתחויות במשפט אביו, לאחר ששופטי בית המשפט המחוזי בירושלים הצביעו על קשיים משמעותיים באישומים.

"הרסו לאבא שלי, לי, לכל המשפחה שלי ולעוד מאות קורבנות את החיים! גזלו מאיתנו 10 שנים מהחיים!", כתב נתניהו.

הוא האשים את הגורמים שהיו מעורבים בחקירות ובהליכים המשפטיים נגד אביו באחריות למשברים הפוליטיים והחברתיים שפקדו את ישראל בשנים האחרונות.

"הרסו את המדינה, הביאו שנאה, הסתה, פילוג וכמעט מלחמת אזרחים! הביאו 5 מערכות בחירות, נזקים במליארדים, אנרכיה ופרעות ברחובות, מרד וטבח!", הוסיף.

"תזכרו איזו מדינה נהדרת נורמלית שפויה ורגועה היה לנו לפני שהם התחילו את תפירת התיקים ב2016, רק כי הפסידו את בחירות 2015 כנגד כל הסיכויים! הרסו את המדינה! ימח שמם!", חתם.

דבריו של יאיר נתניהו מגיעים בעקבות דיון חריג שהתקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים, בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שזומנה לדיון לבקשת השופטים.

במהלך הדיון הציגו השופטים את התרשמותם מהראיות שנשמעו עד כה במשפט, והצביעו על קשיים משמעותיים באישום הראשון, תיק 4000, העוסק ביחסים בין נתניהו לבעלי השליטה בקבוצת בזק ובאתר וואלה.

השופטים התייחסו בין היתר לקשיים בעדותו של עד המדינה שלמה פילבר, ששימש מנכ"ל משרד התקשורת, ולפערים בין גרסאותיו לבין ראיות אחרות שהוצגו במהלך המשפט.

בנוסף, העלו ספקות בשאלה אם הוכחה היענות חריגה מצד אתר וואלה לבקשות הנוגעות לסיקור נתניהו, ואם ראש הממשלה היה מודע בזמן אמת להיענות כזו.

על רקע הקשיים הללו העריכו השופטים כי סיכויי ההרשעה באישום הראשון נמוכים, והציעו לתביעה לשקול לוותר עליו.

באשר לתיק 2000, העוסק בשיחות בין נתניהו למו"ל ידיעות אחרונות ארנון מוזס, הביעו השופטים ספק אם המעשים המיוחסים לראש הממשלה מגבשים עבירה פלילית. השופטים ציינו כי טרם הוצג בפניהם טיעון משפטי מסודר של התביעה בנושא, והציעו לשמוע את עמדות הצדדים לפני קבלת החלטה על המשך ההליך.

בנוגע לתיק 1000, העוסק במתנות שקיבל נתניהו מאנשי עסקים, ציינו השופטים כי עיקר הראיות כבר נשמעו, בכפוף להליך חיקור דין שטרם הושלם, והביעו נכונות לבחון דרכים להבאת התיק לסיום ולהכרעה.

בסיכום דבריהם הבהירו השופטים: "אנו מציעים לשקול לוותר על האישום הראשון. לגבי האישום השני מציעים לשמוע טיעון של הצדדים. ולהגיע לסיום והכרעה באישום השלישי".