מול הפרלמנט הבריטי: נציג ההסתדרות הציונית קרע את החלטת מפלגת הירוקים

מתן בר נוי, ראש משלחת ההסתדרות הציונית העולמית לבריטניה ואירופה, קרע הערב (ראשון) מול הפרלמנט הבריטי והביג בן את החלטת מפלגת הירוקים של אנגליה וויילס שהגדירה את הציונות כגזענות.

בר נוי ביצע את המחווה בהשראת שגריר ישראל באו"ם לשעבר חיים הרצוג, שקרע בשנת 1975 מעל דוכן העצרת הכללית את החלטה 3379, שהשוותה בין ציונות לגזענות. ההחלטה בוטלה על ידי האו"ם בשנת 1991.

"ציונות היא תנועת השחרור הלאומית של העם היהודי והביטוי לזכותו להגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית", אמר בר נוי.

הוא הוסיף: "חמישים ואחת שנים אחרי שהאו"ם קיבל את ההחלטה המבישה שהשוותה ציונות לגזענות ושנים לאחר שהעולם חזר בו ממנה יש מי שמנסים להחזיר את אותה עלילה בדלת האחורית".

בר נוי הוסיף: "כאן, בלב הדמוקרטיה הבריטית, המסר שלנו ברור: לא נקבל ניסיון להפוך את עצם זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית לגזענות. את ההחלטה הזאת אני קורע ומשליך למקום הראוי לה. לפח האשפה של ההיסטוריה".

לדבריו, ההחלטה חמורה במיוחד על רקע העלייה באנטישמיות בבריטניה והאווירה העוינת כלפי ישראל והקהילה היהודית.

"דווקא בתקופה כזו מצופה ממפלגות פוליטיות לגלות אחריות ולהיאבק בשנאה, ולא להעניק לה לגיטימציה באמצעות דה-לגיטימציה של הציונות. ביקורת על ממשלת ישראל היא לגיטימית ובואו נתווכח עליה; שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית היא דבר אחר לחלוטין", אמר.

החלטת מפלגת הירוקים בבריטניה, שאושרה בכינוס המפלגה, מגדירה את הציונות כ"גזענות" וקוראת להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יינתנו "זכויות שוות לכולם", ללא אזכור להמשך קיומה של מדינת ישראל או לפתרון שתי המדינות.

את ההצעה הגישה קבוצת "ירוקים למען פלסטין" והיא זכתה לתמיכת 56% מהמצביעים, לעומת 44% שהתנגדו. בהצבעה השתתפו 1,835 בני אדם מתוך יותר מ-200 אלף חברי המפלגה. מנהיג המפלגה זאק פולנסקי נמנע בהצבעה.