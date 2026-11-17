ממשלת בריטניה הודיעה היום (שלישי) על הטלת סנקציות נגד שמונה חברות בנייה, יזמות ותכנון ישראליות הפועלות ביהודה ושומרון, וכן נגד ארגון "צו 9", שפעיליו חסמו בעבר משאיות שהובילו סיוע הומניטרי לרצועת עזה.

מדובר בחבילת הסנקציות הראשונה שעליה מכריזה בריטניה מאז שינוי מדיניותה כלפי הבנייה הישראלית ביהודה ושומרון והרחבת סמכויותיה להטלת סנקציות במסגרת משטר זכויות האדם הגלובלי.

לפי הודעת משרד החוץ הבריטי, הסנקציות נועדו לפגוע ביכולתן הכלכלית של החברות להמשיך לקדם מיזמי בנייה בהתיישבות. הצעדים כוללים הקפאת נכסים והגבלות על כהונת דירקטורים.

בין החברות שעליהן הוטלו הסנקציות נמצאות החברה לפיתוח הר חברון, חמדת שומרון, ש.א.ג. (ולול) בנייה ופיתוח, לב ההר יזמות, הרי זהב, אריאל מגורים יהודה ושומרון, עמי גבירצמן אדריכלים וצ.פ. חברה לבניין.

החברות עוסקות, בין היתר, בתכנון, הקמה ושיווק של יחידות דיור ותשתיות ביישובים ובהם אפרת, שילה, עלי, איתמר, אלון מורה, רחלים, אריאל, נוקדים ויישובים נוספים.

ההחלטה מגיעה לקראת המועדים האחרונים להגשת הצעות למכרזי הבנייה באזור E1, סמוך למעלה אדומים. בממשלת בריטניה טוענים כי קידום הבנייה באזור יפגע באפשרות להקמת מדינה פלסטינית בעתיד.

שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, אמר: "ההגנה על פתרון שתי המדינות היא כוכב הצפון של מדיניות הממשלה הזו". בהתייחסו לתוכניות הבנייה באזור E1 הוסיף: "אל תיגשו למכרזים, אל תיבנו, ואל תרוויחו מהרס פתרון שתי המדינות".

לצד החברות, הודיעה בריטניה על הטלת סנקציות נגד ארגון "צו 9", שפעיליו פעלו לחסימת שיירות סיוע הומניטרי בדרכן לרצועת עזה. בהודעה הבריטית נטען כי הארגון ארגן חסימות של מעברים, נמלים וכבישים המשמשים להעברת הסיוע.

מיליבנד אמר כי בריטניה לא תעמוד מנגד לנוכח חסימת הסיוע ההומניטרי, שלדבריו מעמיקה את סבלם של תושבי הרצועה.

ההכרזה מגיעה על רקע הלחץ שמפעילה בריטניה על ישראל להגדיל את היקף הסיוע לעזה. בשבוע שעבר הודיעה לונדון על העברת חמישה מיליון ליש"ט נוספים ליוניצ"ף לצורך היערכות לחורף ברצועה.

במשרד החוץ הבריטי הדגישו כי המדינה מעודדת את המשך הסחר עם ישראל בתחומי הקו הירוק, אך מבחינה בין פעילות זו לבין פעילות כלכלית בהתיישבות ביהודה ושומרון.

עוד נמסר כי בריטניה מקדמת בנפרד חקיקה שתאסור ייבוא סחורות מההתיישבות ותגביל פרסום נכסים הממוקמים בה בשוק הבריטי.