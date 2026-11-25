הכתב הפוליטי של חדשות 13 מיכאל שמש פרסם רשימה של 16 הבטחות והצהרות שהשמיעו ראשי מפלגות האופוזיציה, שלדבריו יעמדו בסתירה להקמת ממשלה משותפת עם המפלגות החרדיות ורע"ם.

שמש הציג את הדברים תחת הכותרת: "16 ההבטחות (לפחות) שיצטרכו להפר אם תושבע בשבוע הבא ממשלת איזנקוט-גולדקנופף-עבאס".

הרשימה מתמקדת בהתחייבויות של גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ויאיר גולן, בעיקר בנושאי גיוס חרדים, תקצוב מוסדות חינוך חרדיים, יחסי דת ומדינה ושיתוף מפלגות ערביות בקואליציה.

שמש הזכיר שלוש הצהרות של איזנקוט, ובהן התחייבותו להעדיף בחירות על פני פשרה בסוגיית הגיוס: "אעדיף ללכת לבחירות ולא להתפשר על גיוס לכולם".

בנוסף ציטט את איזנקוט אומר: "לא אקים ממשלה עם מי שמסרבים להכיר בחמאס כארגון טרור. זה עיקרון". התחייבות נוספת שיוחסה לו היא: "אני מתחייב לא לשבת עם יהדות התורה, שתפיסת עולמה אנטי-ציונית".

ביחס ליו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מנה שמש ארבע הצהרות. בין היתר ציטט את הסיסמה "100% למשרתים, 0% למשתמטים", לצד ההבטחה: "ב-28.10 אני מגייס את כל המשתמטים".

עוד הזכיר את הצהרת ליברמן כי "אני אשים סוף לכפייה החרדית". בנושא שיתוף הפעולה עם רע"ם צוטט ליברמן: "אצביע נגד ממשלה שתישען על רע"ם. זה לא בא בחשבון. אם נקים ממשלה עם ערבים, ביבי יחזור עם 70 מנדטים".

החלק הנרחב ביותר ברשימה הוקדש לנפתלי בנט, עם שש התחייבויות והצהרות. שמש הזכיר את הבטחות "ברית המשרתים", ובהן "אפס פטורים לחרדים" והאמירה "מי שלא משרת לא יקבל שקל מהמדינה כל החיים".

עוד ציטט את בנט: "לא ציוני? לא על חשבוני", לצד התחייבותו שלא לקיים הסכמים פוליטיים עם המפלגות החרדיות ולא לשבת עמן בממשלה. ברשימה הופיעה גם ההבטחה: "את עשרות המיליארדים של החרדים נעביר למשרתים".

בנושא החינוך החרדי הזכיר שמש את דברי בנט: "נסגור את הברז לחינוך החרדי. לא ממלכתי? לא על חשבוני". הצהרה נוספת שיוחסה לבנט הייתה: "נפרק את המדינה החרדית. כולם ילמדו אנגלית, מתמטיקה ואזרחות".

באשר לשיתוף מפלגות ערביות בממשלה, צוטט בנט: "אין לגיטימציה לממשלה עם ערבים אחרי 7.10. זה כמו נאום לוין על סטרואידים".

שלוש ההצהרות האחרונות ברשימה יוחסו ליו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן. שמש ציטט את גולן מתחייב: "נגייס את החרדים ונביא שוויון בנטל". בנוסף הזכיר את דבריו: "לא נשב עם המפלגות החרדיות. כל מי שהיה בקואליציית נתניהו צריך לעוף הביתה".

ההצהרה האחרונה עסקה ביחסי דת ומדינה: "נסלק את הדת מהמרחב הציבורי", לצד קידום תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים.

את הרשימה חתם שמש בהבהרה: "נ.ב: מדובר ברשימה חלקית לחלוטין".