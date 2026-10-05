הסרט המלא | עד השם האחרון: האנשים ממחנה שורה שזיהו מאות חיילים מדברים

בימים שאחרי טבח 7 באוקטובר הובאו למחנה שורה 1,215 חללים. סרט חדש חוזר לימים הקשים במחנה ולמאמץ המורכב לזהות את החללים ולהביאם למנוחת עולמים - עד השם האחרון.

הסרט הוא הפקה מקורית של הרבנות הצבאית בשיתוף HOT 8, ומוקדש לזכר החללים ולכבודם של אנשי המקצוע והכוחות שטיפלו בהם.

במהלך הסרט מובאים סיפוריהם של אנשי הרבנות הצבאית, יחידות איתור הנעדרים, המשטרה וגורמי המקצוע מתחומי הזיהוי והמחקר, שהיו שותפים למשימה בימים שלאחר הטבח.

בין המשתתפים בסרט: אבי גרינברג, מפקד יחידת סריקה ואיתור נעדרים ביק"פ; יוחאי גרינגליק, מ"פ א' במילואים ביס"ר דרום; יאיר סקורי, רב החטיבה הדרומית באוגדת עזה; אבישי זידמן, מ"פ במאנ"ח; אביגיל בר אשר, אחראית תחום הטיפול בחללות; דוד שור מהמרכז הגנומי; האנתרופולוג אלון ברש; נצ"מ בועז חממי, רמ"ח חקירות; אבנר כהן, לשעבר ראש מטה חיל הרבנות הצבאית; והרב יעקב דדון, מפקד תר"ח ב'.