עופר וינטר מתריע: "הקונספציה כאן על מלא"

יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, קיים הבוקר (שני) מסיבת עיתונאים סמוך לנמל התעופה בן גוריון, על רקע ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי ובסמוך לטקס האזכרה הממלכתי לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר.

"בעוד כשעתיים יתחיל טקס האזכרה הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. 3 שנים אחרי הטבח הנורא, ונראה שמדינת ישראל מסרבת ללמוד את הלקח", אמר וינטר.

הוא הצביע לעבר נתב"ג והוסיף: "מאחוריי, נמל התעופה בן גוריון. במקום הזה, טיסה מלאה בישראלים ובאזרחים הייתה עלולה הייתה להתנפץ פה בשדה. היינו כפסע מהפיגוע הגדול ביותר בתולדות המדינה. 9/11 של ישראל".

וינטר השווה בין התנהלות המדינה לפני טבח 7 באוקטובר לבין ניסיון הפיגוע בטיסה ואמר: "כמו ב-7 באוקטובר, גם הפעם, מי שהציל את המצב היו אזרחים גיבורים. שוב, אזרחים הם אלו שלוקחים אחריות ומוכנים להקריב את עצמם".

הוא הוסיף: "מנגד, אנחנו שוב חוזרים למנגינות המוכרות. ההוא לא ידע, לא העירו, ההם אשמים. אחד רוצה לזרוק את ראש השב"כ, אחרת מתנערת מחלקה במחדל. ובסוף, אין אחד שלוקח אחריות. אחד שאומר - אני טעיתי. במקום זה, מנסים להסיט את תשומת הלב לדברים אחרים באמצעות ספינים הזויים. אולי האירוע הזה יישכח, אולי נשנה את סדר היום והציבור לא ישים לב שאף אחד לא בודק או חוקר".

וינטר תהה: "למה לחכות שמטוס יתרסק פה על בניין מלא אנשים? או שחלילה נתעורר לטבח ביו"ש? או על אירוע של בדואים לאומנים שמתחמשים כאילו שהם מתכוננים למלחמה? אז אני מבקש להתריע - ככה נראית הקונספציה ולצערי היא עדיין כאן על מלא! גם אם מספרים לכם אחרת. מי שלא רוצה לחקור - גם לא ירצה לתקן, מי שלא נוטל אחריות - לא יביא פתרון".

במענה לשאלת ערוץ 7 התייחס וינטר למתקפות החריפות שלו נגד ממשלת הימין ונגד ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר.

כשנשאל האם הביקורת הזו היא אחת הסיבות לכך שחלק מהציבור אינו משתכנע שמפלגתו מייצגת את הימין, השיב: "זה מגוחך. זה לא בגלל שלא מאמינים לנו, אנחנו תמונת ראי לא נעימה".

וינטר נשאל גם על דבריו החריפים של נפתלי בנט נגד שרת התחבורה מירי רגב, שאותה כינה "מופקרת", והסתייג מסגנון הדברים. "אני מתבטא במילים אחרות. לרדת לרמה נמוכה ולטנף על אנשים אחרים זה לא הסגנון שלי", אמר.