מפקד חטיבת גולני, אלוף-משנה איוב כיוף, פרסם איגרת לאנשי החטיבה לציון 7 באוקטובר, ובה התייחס לכישלון ביום הטבח, לגבורת הלוחמים ולחובה ללמוד ולתקן.

"שבעה באוקטובר הוא יום שנחרט בזיכרון הלאומי ובמורשתה של חטיבת העם, חטיבת גולני, והוא יישאר כזה לעולם", כתב כיוף. "יום של כישלון וכאב עצום, אך גם יום שבו לוחמים ומפקדים קמו מתוך הפתעה, רצו אל האש והגנו בגופם על אזרחים".

לדבריו, מאז אותו יום החטיבה נלחמת ללא הפסקה ושילמה מחיר כבד: "איבדנו מטובי אנשינו, אך המשכנו קדימה, נחושים לעמוד במשימה ולנצח".

כיוף הציב באיגרת שלושה יסודות שלדבריו עומדים בבסיס החטיבה - אנשים, מקצועיות ורוח גולני. בהתייחסו להפקת הלקחים כתב: "שבעה באוקטובר מחייב אותנו ללמוד ממאורעות העבר ולתקן, ללא מורא וללא תירוצים, אנו מחויבים להיות הטובים ביותר".

הוא הדגיש כי הזיכרון אינו יכול להסתכם בהנצחה בלבד: "זיכרון שבעה באוקטובר אינו רק מבט לאחור, הוא מחייב אותנו להביט ביושר על מה שהיה, ללמוד ולתקן".

מפקד החטיבה התייחס גם למחויבות למשפחות השכולות וקרא לשפר את הקשר עמן: "עלינו לשפר ולחזק את הקשר עימן, להקשיב להן, לתת להן מקום ולהבטיח להן שיקיריהן והסיפור שלהם יהיו חיים ופועמים במורשת החטיבה".

לדבריו, כפי שהחטיבה דורשת הצטיינות בשדה הקרב, עליה לדרוש מעצמה הצטיינות גם בזיכרון, בלמידה ובאחריות: "לא להסתפק בטקס או ביום אחד בשנה אלא להפוך את הזיכרון למנוע צמיחה ולמידה תוך מחויבות יום-יומית ונצחית".

את האיגרת חתם כיוף בהתחייבות להמשיך לתמוך בפצועים ובמשפחותיהם, ללמוד מהעבר ולהילחם: "נמשיך להשתפר ונמשיך להילחם עד הניצחון. זוהי חובתנו, זוהי רוח גולני. גולני לנצח!".