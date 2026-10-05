השחקן והזמר אילי גורליצקי הלך היום (שני) לעולמו בגיל 91.

גורליצקי, מוותיקי עולם התרבות הישראלי, נודע במיוחד בזכות תפקידו הראשי במחזמר המצליח "שלמה המלך ושלמי הסנדלר", שבו כיכב לצד יונה עטרי ורחל אטאס.

הוא נולד בתל אביב בשנת 1935 וכבר בגיל 17 התקבל לבית הספר הדרמטי של התיאטרון הקאמרי. בהמשך הפך לחבר בסגל שחקני התיאטרון והשתתף בשורה ארוכה של הפקות, בהן "הנפש הטובה מסצ'ואן", "הוא הלך בשדות", "הלילה ה-12" ו"כנרת כנרת".

ב-1956 התגייס ללהקת פיקוד המרכז, ולאחר שחרורו שב לקאמרי. הפריצה הגדולה שלו הגיעה עם "שלמה המלך ושלמי הסנדלר", שהועלה בקאמרי בשנות ה-60 וזכה להצלחה גדולה.

בעקבות הצלחת המחזמר חבר ליונה עטרי גם למופע "שוק המציאות", שהתבסס על שיריו של נתן אלתרמן. השניים ביצעו בין היתר את "קונצרטינה וגיטרה", "לימון וצלחת" ו"בכל זאת יש בה משהו". בהמשך העלה עם יוסי בנאי את תוכנית הבידור "חכמים בלילה".

בשנות ה-80 הנחה בטלוויזיה את התוכנית "מדע פופולרי", ובעולם הדיבוב העניק את קולו בין היתר לדמותו של קא הנחש ב"ספר הג'ונגל".

לצד הקריירה על הבמה, גורליצקי היה דמות מרכזית במאבק למען זכויות האמנים בישראל. הוא נמנה עם מייסדי אמ"י ושימש כמנהלו הראשון. בשנת 1983 ייסד את "אשכולות", החברה לזכויות המבצעים של אמני ישראל, וניהל אותה במשך 37 שנים.

גם בשנותיו המאוחרות המשיך לקחת חלק באירועי תרבות. בשנת 2014 השתתף במופע לציון 70 שנה לתיאטרון הקאמרי, ובעשור שלאחר מכן השתתף גם בחגיגות ה-80 לתיאטרון. בשנת 2019 הוענק לו אות יקיר העיר תל אביב-יפו.