סיגל קראוניק, אלמנתו של רס״ם אריק קראוניק ז״ל שנפל בקרב בהגנה על קיבוץ בארי

סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"ץ קיבוץ בארי רס"ם אריק קראוניק הי"ד וחברת מפלגת עמך ישראל, התייחסה בריאיון לערוץ 7 לתחושות שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר ולחשש בקרב תושבי העוטף מפני חזרה למציאות שקדמה למתקפה.

"אתמול הייתה אזכרה של אריק, במלאות שלוש שנים לנפילתו. יום לא פשוט", סיפרה קראוניק. "קהילה שלמה צריכה להתפצל בין 120 משפחות, מדינה שלמה כולה ביום אחד באזכרה. זה לא פשוט".

קראוניק, שצפויה לחזור להתגורר בבארי באוגוסט 2027, סיפרה כי המראות מגבול הרצועה מעוררים בה חשש. "הבן שלי חי בבארי. אנחנו רואים את החבר'ה שמתקרבים לקו הצהוב, העזתים מתקרבים לקו הצהוב, וזה כאילו מחזיר אותי לשישי באוקטובר. זה הפחד הגדול שלנו - לחזור ליום של השישי באוקטובר".

כשנשאלה האם לדעתה הממשלה ומערכת הביטחון למדו את לקחי הטבח, השיבה: "אני לא מרגישה שלמדו. אני לא מרגישה בטוחה כשראש הממשלה מודיע שיש איום של חמאס. זה לא אחראי מבחינתי".

לדבריה, תושבי העוטף זקוקים למדיניות יוזמת מול כל איום: "אני לא רוצה לשמוע איומים. אני רוצה לדאוג שתמשיך להיות יוזמה של כל אירוע או כל איום שנכנס, שמטפלים בו מהשורש. אמרו שחמאס יתפרק מנשקו. זה לא קרה".

קראוניק הוסיפה כי מבחינתה גם הפסקת אש אינה מעניקה ביטחון לתושבים: "בעיניי, מעולם לא הייתה הפסקת אש. הפסקת אש זאת מלחמה שקטה שנותנת לאויב להתחמש עד שהוא מחליט רגע לצאת בקול תרועה".

בהמשך מתחה ביקורת גם על המעורבות האמריקנית בעיצוב עתידה של רצועת עזה: "טראמפ גדול וחזק, אבל הוא דואג רק לאינטרסים שלו. הוא דואג לקראת הבחירות שלו, הוא דואג שהכל יהיה כלכלי. מדובר פה באנשים, מדובר פה באנשים שחיים פה".

לסיום התייחסה קראוניק לחוסן שהפגינה החברה הישראלית מאז הטבח, אך הזהירה מפני הישענות על תושיית האזרחים במקום על מערכת הביטחון: "מצד אחד אני גאה בעם שלי. אנחנו עם של תושייה, אנחנו קמים, אנחנו לא מוותרים. אבל קצת התבלבלנו במהלך השנים. אזרחים לא אמורים להגן על הצבא, הצבא אמור להגן על האזרחים".

לדבריה, "הצבא צריך להבטיח לתושביו שאם הם הולכים לישון בלילה, הם קמים למחרת בביטחון. ולצערי זה לא קורה, שעדיין אני זקוקה לתושייה של אזרחים".

"אני מקווה מאוד שמדינת ישראל תתעורר ותשנה את תפיסת הביטחון שלה", סיכמה.