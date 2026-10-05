פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה לשנת 2026 יוענק לקארל דייסרות', פטר הגמן וגאורג נאגל, על תגליותיהם בנוגע לתעלות יונים המופעלות באמצעות אור ועל תרומתם לפיתוח תחום האופטוגנטיקה.

ועדת הפרס הודיעה היום (שני) כי השלושה זכו על "תגליות הנוגעות לתעלות יונים המופעלות על ידי אור ולאופטוגנטיקה".

עבודתם של החוקרים תרמה לפיתוח האופטוגנטיקה, שיטה המאפשרת לחוקרים לשלוט באמצעות אור בפעילותם של תאי עצב מסוימים במוח חי - להפעיל אותם או להפסיק את פעילותם.

ועדת נובל ציינה כי התגליות של השלושה הובילו להתפתחות התחום, שהפך לכלי מחקר משמעותי בחקר המוח. "שיטה זו משמשת כיום במעבדות ברחבי העולם לחשיפת מסתרי המוח", נמסר מטעם הוועדה.

האופטוגנטיקה מאפשרת לחוקרים לבחון בצורה ממוקדת את תפקידם של תאי עצב ואת הקשר בין פעילותם לבין תפקוד המוח.