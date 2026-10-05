הרבנית שמחה ביבי, שנחשבה לגננת הראשונה ביהודה ושומרון, הלכה לעולמה בגיל 82.

הרבנית ביבי ובעלה, הרב הדיין שלום ביבי, מרבני קרית ארבע, היו ממייסדי אלון שבות. משפחת ביבי הייתה בין שבע המשפחות הראשונות שהגיעו ליישוב, בתקופה שבה הועברה הישיבה מכפר עציון לאלון שבות.

את גן הילדים הראשון באזור הפעילה בסלון בית המשפחה. בני משפחתה מספרים כי הקדישה את עצמה לעבודת החינוך, וגם עשרות שנים לאחר מכן פגשו אנשים שזכרו אותה בחום מהתקופה שבה התחנכו אצלה כילדים.

כעבור כשנתיים עברה המשפחה לקרית ארבע עם הקמת היישוב. גם שם המשיכה ביבי בעבודתה כגננת וחינכה דורות של ילדים, בעוד בעלה עסק במשך שנים בהוראה ובלימוד תורה והיה לדמות משמעותית בחיים התורניים במקום.

לצד עבודתה כגננת שימשה כמנחת הורים וליוותה משפחות בהתמודדות עם אתגרי החינוך וגידול הילדים.

בני הזוג גידלו שמונה ילדים, וביתם היה במשך השנים כתובת לזוגות ולמשפחות שהגיעו לקבל ייעוץ, הכוונה וחיזוק.

היא הובאה למנוחות בחול המועד סוכות. בני משפחתה יושבים שבעה בבית המנוחה ברחוב יעקב מוצפי 23 בשכונת רמת שלמה בירושלים.