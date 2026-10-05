Matisyahu & Yuval Raphael - "Carry On"

הזמרת והיוצרת יובל רפאל חוברת לזמר היהודי-אמריקאי מתיסיהו בשיתוף פעולה בינלאומי חדש ומשיקה את השיר "Carry On", לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר.

את השיר כתבה רייצ'ל ספוזניק, ועל הלחן וההפקה אחראי המפיק האמריקאי ומועמד הגראמי ריקו לאב. השיר עוסק בחוסן, בתקווה וביכולת לבחור להמשיך קדימה גם כשהכאב והזיכרון נותרים חלק מהחיים.

עבור רפאל, ששרדה את הטבח במסיבת הנובה לאחר שהסתתרה במשך שעות במיגונית, העיתוי שבו יוצא השיר נושא משמעות אישית.

"'Carry On' מדבר על הבחירה לקום ולהמשיך, גם אחרי רגעים שבהם נדמה שהכול נשבר", סיפרה רפאל. "להמשיך לא אומר לשכוח את מה שהיה או להשאיר את הכאב מאחור, אלא ללמוד לחיות לצדו ולבחור בחיים בכל יום מחדש".

רפאל סיפרה כי המפגש עם קהלים ברחבי העולם מאז השתתפותה באירוויזיון חיזק אצלה את הרצון להשתמש במוזיקה כדי להביא לעולם צד נוסף של הסיפור הישראלי.

"מאז האירוויזיון זכיתי לפגוש אנשים וקהלים במקומות שונים בעולם, והבנתי עד כמה חשוב לי להשתמש בקול ובבמה שקיבלתי כדי שיכירו גם את ישראל שאני מכירה: את האנשים, את הלב, את החוסן, את היצירה ואת הרצון שלנו לחיות", אמרה.

לדבריה, "דווקא בתקופה שבה ישראל מוצגת לא פעם בעולם דרך מלחמה, כאב וכותרות קשות, חשוב לי להביא דרך המוזיקה גם את הצד האנושי והיפה שלנו, ולספר את הסיפור שלנו בדרך שמחברת בין אנשים".

רפאל הוסיפה כי "בתקופה שבה קולות רבים בעולם מנסים לומר לנו שאנחנו לא שייכים, הבחירה להישאר חזקים, לזכור מי אנחנו ולהמשיך קדימה מקבלת עבורי משמעות גדולה אפילו יותר".

רפאל זכתה ב"הכוכב הבא לאירוויזיון" וייצגה את ישראל באירוויזיון 2025 עם "New Day Will Rise". היא סיימה במקום הראשון בהצבעת הקהל ובמקום השני בדירוג הכללי. בהמשך חזרה לתחרות גם כיוצרת השיר "Michelle".

שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, "Carry On" מחבר בין סיפורה האישי של רפאל לבין המסר שהיא מבקשת להעביר באמצעות המוזיקה - להמשיך לחיות, לחלום וליצור לצד הזיכרון והכאב.