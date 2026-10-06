המטה לביטחון לאומי (המל"ל) פרסם היום (שלישי) מסר לציבור לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, וקרא לישראלים השוהים בחו"ל להגביר ערנות בשל חשש לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים.

במל"ל מציינים כי לצד הפגנות והפרות סדר הצפויות במדינות שונות, קיים סיכון מוגבר לפעילות טרור סביב יום השנה לטבח.

על פי המל"ל, ארגוני הטרור, ובראשם איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי, רואים ב-7 באוקטובר נקודת ציון משמעותית ועלולים לנצל אותה לניסיונות לפגוע ביעדים ישראליים ויהודיים בחו"ל.

במסגרת ההנחיות לציבור, המל"ל ממליץ להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות של פרטים על נסיעות ותנועות בחו"ל, וכן שלא לפרסם תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון.

המל"ל קורא להימנע מהגעה למדינות המוגדרות באזהרת מסע ברמה 4, ובהן ירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, לרבות חצי האי סיני.

במדינות ובאזורים המוגדרים ברמת אזהרה 3, מתבקשים הישראלים לצמצם ככל האפשר דיבור בעברית במקומות הומי אדם.

בנוסף, המל"ל ממליץ להתרחק מהפגנות ומהתקהלויות ולהגביר ערנות במרחב הציבורי. במקרה חירום בחו"ל, ההנחיה היא לפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים.